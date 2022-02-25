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    自由之家全球報告 台灣94高分亞洲第2、中國僅9分

    人權組織「自由之家」公布2022年全球自由報告，台灣獲得94分高分，與去年持平，繼續名列自由國家。圖為總統蔡英文。（資料照）

    人權組織「自由之家」公布2022年全球自由報告，台灣獲得94分高分，與去年持平，繼續名列自由國家。圖為總統蔡英文。（資料照）

    2022/02/25 06:44

    〔中央社〕人權組織「自由之家」今天公布2022年全球自由報告，全球民主雖連16年衰退，台灣仍獲得94分高分，與去年持平，繼續名列自由國家，與冰島等國並列第17名，在亞洲則僅次於日本。

    俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日對烏克蘭發動特殊軍事行動，威權勢力崛起。自由之家（Freedom House）「2022年全球自由報告」也發出同樣警訊，示警全球民主連續16年衰退，威權越來越可能取代民主，成為國際上國家治理標準模式。

    雖然全球民主前景堪憂，但根據報告，台灣今年仍獲得94分，與去年持平，包括在「政治權利」項目獲得38分（滿分40分），「公民自由」項目得到56分（滿分60分），持續被列為「自由」（Free）國家。

    在全球方面，台灣與同樣拿到94分的冰島、愛沙尼亞、智利與德國，並列第17名；在亞洲則僅次於獲得96分的日本，排名第2。

    報告針對全球210個國家和地區進行評鑑，依當地人民獲得政治權利和公民自由的狀況作為評比指標。

    中國在今年報告中維持去年得分，「政治權利」拿到負2分，「公民自由」僅11分，總計9分，再度被列為「不自由」（Not free）國家。

    報告指出，近年來，北京威權政權越來越具壓迫性，共產黨持續加強對人民生活、政府治理的全方面控制，破壞早期一系列適度法制改革。中共領導人習近平鞏固個人權力程度，是中國幾十年來首見；中國維權人士與律師雖持續站出來發聲，但付出不小個人代價。

    至於遭中國強烈打壓的香港，今年則在「政治權利」獲得10分，「公民自由」拿下33分，總計43分，較去年的52分大幅降低9分，被列為「部分自由」（Partly free）。

    報告指出，過去一年，雖有25個國家的政治權利和民主自由取得進步，卻有60國遭遇民主衰落；自2006年全球民主開始惡化以來，「2021年是民主制度改善情況最嚴峻的一年」。

    報告表示，截至今日，全球有38%人口住在「不自由」國家，比例為1997年以來之最；全球每10人中，只有2人生活在「自由」國度。

    中國在今年報告中維持去年得分，「政治權利」負2分，「公民自由」僅11分，總計9分，再度被列為「不自由」（Not free）國家。圖為中國國家主席習近平。（路透資料照）

    中國在今年報告中維持去年得分，「政治權利」負2分，「公民自由」僅11分，總計9分，再度被列為「不自由」（Not free）國家。圖為中國國家主席習近平。（路透資料照）

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