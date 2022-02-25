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    指控蒲亭為侵略者 拜登再祭經濟與出口制裁

    2022/02/25 04:45

    〔中央社〕美國總統拜登今天指控俄羅斯蒲亭是侵略者，選擇發動這場戰爭。為了讓他付出代價，拜登宣布凍結俄羅斯多家銀行在美資產以及出口管制。但蒲亭不在今天的制裁名單內。

    在俄羅斯對烏克蘭發動全面攻擊後，拜登（Joe Biden）今天在白宮發表全國演說，指控蒲亭（Vladimir Putin）是侵略者，選擇這場戰爭，「現在他和他的國家將承擔後果」。

    拜登今天也宣布新一波制裁，包括封鎖俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）在內多家金融機構、出口管制，並封鎖多位俄羅斯重要人士與其家屬，以「最大限度升高對俄羅斯的長期影響，並將對美國與盟國的影響降至最低」。

    拜登指出，至今制裁的俄羅斯銀行共持有約1兆美元資產，封鎖這些銀行，切斷他們與美國金融體系的聯繫，意味著他們在美國的所有資產都將凍結。

    今天上午出席七大工業國集團（G7）領袖會議的拜登也指出，領袖完全同意將限制俄羅斯以美元、歐元、英鎊、日圓進行交易的能力，中止俄軍取得資金與擴張能力，同時也將削弱俄羅斯在21世紀高科技的競爭能力。

    拜登並宣布授權向德國部署更多美軍，其中包括美國國防部數週前即已抵達歐洲待命的太空部隊。不過他也再次強調，美軍沒有也不會在烏克蘭與俄羅斯發生衝突，派往歐洲的美軍不是去烏克蘭作戰，而是保衛北大西洋公約組織（NATO）盟國並協助歐洲東部盟國防衛。

    他也向俄羅斯發出警告，不要對美國企業或關鍵基礎設施進行網路攻擊，否則美國將做出回應。

    面對媒體質問為何不將蒲亭列入今天的制裁名單時，拜登多次迴避不答覆後表示，這仍是選項。但對於是否計劃與蒲亭會晤，拜登則表示，目前沒有計畫。

    至於為何不選擇將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，拜登表示，制裁俄羅斯銀行的效果效果甚至更大，SWIFT一直是制裁選項，但歐洲盟友反對此舉。（編輯：楊昭彥）1110225

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