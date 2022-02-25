拜登：普廷是侵略者 美將對俄實施更多、更嚴厲制裁

美國總拜登於24日在白宮就俄羅斯入侵烏克蘭發表講話後接受記者提問。（歐新社）

2022/02/25 05:54

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯總統普廷下令對烏克蘭採取軍事行動後，美國總統拜登24日在白宮對此發表演說。他點名普廷是「侵略者」，「普廷選擇了（發動）這場戰爭。現在他和他的國家會承擔後果」。他強調，「美國勇於面對惡霸，我們捍衛民主。這是我們的本色」。

拜登宣布，美方將與歐盟27個成員國及7大工業國（G7）國家聯手，對俄方實施下列制裁：1、限制俄國用美元、歐元、英鎊和日圓做生意的能力。2、阻止俄國為其軍方提供資金與使其壯大的能力。3、削弱俄國在21世紀高科技經濟的競爭力。4、美國制裁持有約1兆美元（約新臺幣28.3兆）資產的俄國銀行。美國也再對俄國4家主要銀行設限，這代表這些銀行在美國的全部資產會被凍結。

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拜登說，這些制裁將使俄國經濟立即及逐漸付出嚴重代價。這些制裁有其目的，旨在將制裁對俄國產生的長期影響極大化，以及對美國和我們盟邦的影響極小化。此外，當拜登被記者問到「您要呼籲中國協助孤立俄國嗎？」的問題時，他僅回答「我此刻沒準備好對此置評」。

拜登還說，若俄國對美國公司、關鍵基礎設施發動網路攻擊，美方已準備好因應。幾個月來，我們已和私部門密切合作，加強其網路防禦，亦強化我們因應俄國網路攻擊的能力。

美國財政部另宣布制裁24個白俄羅斯的個人及實體，包括白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Gennadievich Khrenin）。

另一方面，聯合國難民署（UNHCR）24日發布聲明，估計在俄國入侵烏克蘭後，已有10萬多人在烏克蘭境內移動，為了安全而逃離暴力。烏克蘭衛生部長李亞希科（Viktor Lyashko）同日指稱，在俄軍進攻後，已有至少57人喪生、169人受傷。

美國總拜登於24日在白宮就俄羅斯入侵烏克蘭發表講話後接受記者提問。（路透社）

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