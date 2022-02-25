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    首頁　>　國際

    G7控俄嚴重威脅國際秩序 傳美制裁將衝擊蒲亭本人

    2022/02/25 02:36

    〔中央社〕俄羅斯進犯烏克蘭後，美國總統拜登今天與七大工業國集團（G7）盟邦開會，研擬一系列對俄新制裁。拜登已警告這波危機會導致「災難性人命損失」，稍晚他將發表全國演說。

    法新社報導，由美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本組成的G7，今天召開為時1小時又10分鐘的線上閉門會談。會後的聯合聲明表示，俄國對於以規則為基礎的國際秩序，構成「嚴重威脅」。

    聲明指出，G7已「準備好行動」，以使俄國進攻烏克蘭對全球能源市場的干擾降到最小，並已鎖定一條俄國重要管線進行制裁。

    拜登隨後推文：「今天上午，我與G7領袖討論（俄國）蒲亭（Vladimir Putin）總統對烏克蘭的不正當攻擊。我們同意推動破壞性極大的制裁方案和其他經濟措施，來對俄羅斯究責。我們與勇敢的烏克蘭人民站在一起。」

    另據彭博社記者推文引述美國聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）的說法，蒲亭本人將遭美國的制裁衝擊。

    白宮表示，在G7會議登場前，拜登已先與美國國家安全會議（National Security Council）成員在戰情室（Situation Room）開會。

    拜登原定在下午12時30分發表全國演說，但隨後將時程延後至1時30分（格林威治時間18時30分）進行。1110225

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