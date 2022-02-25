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    對俄追加制裁 日首相岸田今公布內容

    日本首相岸田文雄今天凌晨在七大工業國（G7）線上峰會結束後，再次強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵，他表示相關制裁措施將盡快在25日公布內容。

    日本首相岸田文雄今天凌晨在七大工業國（G7）線上峰會結束後，再次強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵，他表示相關制裁措施將盡快在25日公布內容。

    2022/02/25 02:11

    〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕日本首相岸田文雄今天凌晨在七大工業國（G7）線上峰會結束後，再次強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵，他表示，將在金融和出口管理等領域，研究與各國採取相同的制裁措施，並盡快在25日公布內容。岸田還強調，各國必須妥善處理俄羅斯的行為，以免給其他國家留下錯誤的教訓。

    G7領袖峰會在日本時間24日深夜11點以線上方式召開，會談時間約1小時，日本放送協會（NHK）報導，岸田在會談中表示，俄羅斯已侵犯烏克蘭的主權和領土完整性，嚴重違反國際法的禁止使用武力，也是對聯合國憲章的重大違反，動搖了國際秩序不允許以武力片面改變現狀的根基，日本強烈譴責俄羅斯。

    岸田還表示，日本做為G7的一員，將與G7團結一致，對於這次的入侵，日本將在金融、出口管理等領域與美國和歐洲各國同步，迅速採取更嚴格的制裁措施。

    岸田並強調，俄羅斯挑戰了以法治為基礎的國際秩序，我們必須妥善處理，以免給其他國家留下錯誤的教訓。他表示，G7應繼續就維護基於共同價值的秩序，並進行良好溝通，展現強而有力的合作和堅定的決心，希望G7的各個層級繼續進行密切合作。

    岸田也提到，對於全球經濟的影響，尤其是能源價格，G7必須展現出堅定的態度以穩定能源市場。

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