揪心！曾喊「終於懂台灣感受」 烏克蘭正妹護士媽報平安卻斷線

Tanya說，她的家人住在利沃夫，那邊也受到了影響。（擷取自「Stopkiddinstudio」頻道）

2022/02/24 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，狂轟猛炸。時常專訪在台外國人的YouTube頻道「Stopkiddinstudio」找來先前曾表示「終於懂台灣感受」的烏克蘭正妹模特兒Tanya訪問烏克蘭情況，在影片最後可看到，Tanya的媽媽打電話來報平安，但講到一半就突然沒有訊號，讓她相當著急，頻道主持人Johnny也連忙安慰可能只是Wi-Fi訊號太弱，這一幕也讓網友看了相當揪心。

Tanya在去年12月俄、烏關係已經相當緊張時，就曾接受「Stopkiddinstudio」專訪，她抱怨，俄國總是說他們做的任何事情都是想幫烏克蘭，「但我們根本不需要他們任何幫助阿」，當時她還說，現在邊境來了一大堆俄國戰車，沒人喜歡戰爭，如果戰事爆發，她的醫生媽媽要去前線幫忙，52歲的爸爸也要投身前線。她也說：「在台灣住了幾年後，我現在終於了解台灣正面臨的情況和台灣人的感受。」

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「Stopkiddinstudio」今天上傳最新專訪Tanya的影片，Tanya說，昨天晚上她就有不好的預感，感覺有壞事發生，一大早弟弟就打電話告訴她：「來了！到處都是」，而她媽媽更是每5分鐘就傳一次訊息給她。Tanya說，大概在一個多月前，她就拍影片講過這件事，「現在我的噩夢成真了」。

Tanya說，她的家人住在烏克蘭西部的利沃夫，那邊也受到了影響，她的爸媽、祖父母、弟弟目前安全。Tanya指出，她的外公跟爸爸排了3小時的隊想去加油，但完全買不到，超市也被搶空、信用卡完全不能用，國內電話斷線，目前只剩下Wi-Fi。

Tanya也說，她的家人沒有避難所可以去，只能在家等待一切結束，但現在情況每分鐘都在惡化，滿目瘡痍的景象在烏克蘭社群媒體上大量傳出，「今天一整天大家都在問我俄羅斯為什麼要這樣？我才不管為什麼，用武力永遠是不對的」。最後她更問，所有烏克蘭人都只想要「和平」，「這樣的要求太過分了嗎？」

影片最後，頻道也播出一段Tanya媽媽打視訊電話報平安的側錄，Tanya媽媽說，他們想要送弟弟去波蘭，但不知道邊境有沒有開，才講到此處，通話就斷線，也讓Tanya著急不斷喊著「媽？媽？」她還說，希望只是連線品質問題。而Johnny也連忙安慰：「沒事的，也許只是Wi-Fi訊號變弱了，別擔心。」

影片下方，網友紛紛表示：「我是波蘭人，我們會幫助妳家人的」、「祈禱妳的家人平安度過這一次災難」、「愛爾蘭人為妳祈禱」、「希望烏克蘭的人都平安」、「有個壞鄰居是一件很倒霉的事」、「共產國就是這樣霸道」、「天祐烏克蘭」。

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