上萬中國留學生滯留烏克蘭陷恐慌 中國駐烏大使館：沒這回事

2022/02/24 22:54

〔中央社〕中國迄今未從烏克蘭撤僑，俄羅斯今晨入侵後，多地炮聲大作，上萬名滯留當地的中國留學生陷入恐慌直呼很害怕。他們多表不知所措，只能等候使館通知。許多人不敢待在家，躲入防空洞。不過，中國駐烏克蘭大使館發言人今天表示，當前烏克蘭安全形勢進入到「十分緊張」的階段，目前在烏克蘭的中國公民約6000人，情緒基本穩定，未發生恐慌潮。

俄烏邊境陷入緊張後，中國迄今不撤僑，駐烏克蘭大使館僅對當地中國公民發布3次注意安全的提醒。此前美國警示俄羅斯將出兵，中國外交部發言人汪文斌16日還批評美國、西方一些人不斷煽動、散播假訊息。

俄羅斯今天凌晨開戰，烏克蘭多城砲聲大作。綜合陸媒報導，許多在烏克蘭的中國留學生表示意外並陷入恐慌。官方訊息顯示，早在2007年，烏克蘭的中國留學生已突破萬人。

在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）留學的張鋼（化名），經歷過一陣炮響後仍驚魂未定。他今天受訪時說，現在不太安全，還在學校宿舍裡，「我們太害怕了，害怕得不行。」

他說，昨天已經全城戒嚴了，昨晚還在說宵禁，然後今天就開打了，一切發生得很突然，太快了。早上5時左右睡得正香的時候，外面砲聲直響，火光刺眼。

張鋼說，俄羅斯動不動就會在邊境屯兵，他們都已經習慣了，就覺得不會打。「沒想到這一次來真的，我們同學都很害怕。」

也在哈爾科夫留學的張琪成（化名）今晨5時許透過電話說，「外面一直傳來砰砰砰的砲擊聲，牆面、窗戶都在輕微抖動，我很害怕。」砲擊聲結束後，路上已開始堵車。

據CGTN推特，中國留學生張銘航拍攝的影片顯示，俄軍開火後，包括他在內，哈爾科夫許多人躲進防空洞避難。

首都基輔的波里斯皮爾機場（Boryspil airport）今晨遭俄軍轟炸後，中國留學生趙光（化名）上傳的一段影片顯示，通往機場的道路已經被武裝員警封閉，禁止通行。「現在是烏克蘭早上6點，我們在去機場路上看到，很多車都在加油站排隊。因為當地人都很恐慌，想要趕快出逃避難。」

另一名在機場附近的中國留學生說，剛聽烏克蘭廣播說，基輔的防空系統被摧毀了，他現在在加油站，這邊已經排了好幾公里的車陣，好多烏克蘭人現在想走都走不了。

住在基輔市中心的留學生王鑫（化名）表示，在同學微信群中，不少人都說聽到了劇烈的爆炸聲，甚至有人躲進了地下室。她說，大家都被叫起來收拾貴重物品，沒有詳細訊息說要他們幹什麼，目前就在家裡等使館消息。

中國使館今天還建議當地公民把中國國旗貼在車身明顯位置，留學生小朱照做後，今天上樓搬個行李，回到車上發現貼紙被偷了。他說，現在大家都在等大使館通知撤離，「保命要緊」。

多名中國留學生表示，此前烏克蘭返回中國的機票已經漲到一張人民幣5萬元（約新台幣22萬元）以上，現在烏克蘭空域已經封鎖了，也別想回去了。

除了開戰，中國留學生目前在烏克蘭還飽受COVID-19疫情威脅。當地Omicron變異株疫情近期十分嚴重，單日新增確診超過3萬例。也因為如此，許多人選擇留在當地不敢回中國。

中國迄今仍未宣布撤僑，俄羅斯今晨入侵烏克蘭後，多地砲聲大作，受困在烏克蘭的中國留學生陷入恐慌，紛紛表示害怕、不知所措，只能等候使館通知，引發國內民眾關切。

據中國央視新聞今晚報導，中國駐烏克蘭使館新聞發言人今天稱，當前烏克蘭緊張局勢正在急劇升級，一些地區已經出現爆炸和槍擊，情況還在迅速變化之中，還存在著許多的不確定性因素，安全風險驟然上升，中國在烏公民面臨的安全挑戰增多。目前，烏克蘭已經宣佈全國進入戰爭狀態。

發言人表示，使館密切關注形勢，並第一時間發佈安全提醒，表示當前烏安全形勢進入到「十分緊張」的階段，要求當地中國公民密切關注形勢發展，並採取相應的應對防範措施，保護好自身安全。使館提出了一些當前情況下如何正確應對的建議。

使館發言人並稱，已指導中國商會、中國留學生會和華僑協會積極發揮作用，希望他們能夠有效團結和引導中國公民，尤其是要給那些需要幫助的人多提供協助。使館將全力以赴地解決大家遇到的各種困難。

發言人還稱，接下來的一個時期，將是烏克蘭近幾年局勢變化最為緊張的一個時期。中國使館將繼續做好上述各項工作，特別是保護好廣大在烏中國同胞。

報導稱，據統計，在烏克蘭的中國公民約6000人，包括中資企業、留學生和華僑等。

報導並稱，目前，中國公民情緒基本穩定，生活學習和工作雖受影響，不安情緒有所增加，但未發生恐慌潮。

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