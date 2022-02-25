點「烏克蘭衝突收尾關鍵」 林俊憲：台灣人也需要

俄羅斯今（24）日進攻烏克蘭。對此，民進黨立委林俊憲指出，「反抗意志」將決定烏克蘭衝突如何結尾，也將決定台灣面臨衝突時的命運。圖為烏克蘭軍人。（法新社）

2022/02/25 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（24）日進攻烏克蘭，以飛彈空襲烏克蘭機場、軍事設施等，引發全球高度關注。對此，民進黨立委林俊憲提出俄羅斯攻打烏克蘭的目的，他同時指出，「反抗意志」將決定烏克蘭衝突如何結尾，也將決定台灣面臨衝突時的命運。

林俊憲解釋，俄羅斯今日進攻烏克蘭，目前報導仍然雜亂，也有不確定的消息傳出，不過大致可以確定的是，俄軍不只是進駐烏東兩個共和國，烏克蘭各地都有傳出爆炸聲，另外，也有消息指出，烏克蘭南方沿海已有俄軍登陸，「既然衝突已經開始，現在更應該關心的是它會如何結束？以什麼樣的結果結束？」

請繼續往下閱讀...

林俊憲指出，戰爭是為政治服務，俄羅斯總統普廷不可能平白無故入侵烏克蘭，一定是有某些政治目的必須達成，「這可以從普廷的宣戰演講中看出端倪」。

林俊憲表示，普廷極力避免使用「戰爭」這個字眼，而是以「特別軍事行動」來形容，由此可以預期，俄羅斯期望的是一場有限規模、迅速的入侵，並不想擴大成多國衝突，也不願意戰事無限拖延下去。

林俊憲也說，普廷入侵烏克蘭是為了讓烏克蘭「非軍事化」，而武力是國家主權的重要象徵，因此可以推論，俄羅斯最終的目的可能是要推翻現在的親歐政府，扶植親俄政府，而非永久佔領烏克蘭，「因為俄羅斯恐怕沒有餘裕陷入持久戰，反抗軍的敵後行動會把俄羅斯拖入泥沼，迅速結束戰事，取得成果就離開才是上策」。

至於接下來的局勢，林俊憲表示，關鍵就看烏克蘭政府是否能避免短時間內潰敗，再加上民兵若能強力反抗，成功把俄軍牽制住，時間一長情況將漸漸對烏克蘭有利，「延長戰線是把俄羅斯逼上談判桌的唯一做法」。

林俊憲認為，台灣能從這場衝突學習的東西就是「反抗意志」，他指出，許多烏克蘭人民早在開戰前就已經準備好武器彈藥，而中共若攻台，不能像俄羅斯可以刻意侷限衝突規模，進犯台灣只有「全面佔領」這個最困難的選項，中共最大的惡夢將是面對2000多萬有敵意的台灣人，「台灣人最需要的，正是烏克蘭抵抗的勇氣，也是防止中共輕舉妄動的最大武器」。

至於為何美國和其他歐洲國家不出兵，林俊憲說明，因為烏克蘭的地理位置很尷尬，烏克蘭處於北約和俄羅斯之間的緩衝區，北邊是極度親俄的白俄羅斯，南邊克里米亞已經被俄羅斯控制，再加上大平原的地形使得烏克蘭易攻難守，對北約而言，協助烏克蘭不僅難度高，況且沒有太大的戰略意義，先天的地理和歷史因素才造成烏克蘭今天的局面。

民進黨立委林俊憲。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法