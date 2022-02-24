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    奇妙！ 太陽系外「熱木星」下起「液態寶石雨」

    會下「液體寶石雨」的系外行星WASP-121b（右）位置在船尾座（Puppis），距離地球約880光年。（圖擷取自NASA官網）

    會下「液體寶石雨」的系外行星WASP-121b（右）位置在船尾座（Puppis），距離地球約880光年。（圖擷取自NASA官網）

    2022/02/24 17:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一顆距離地球880光年的太陽系外行星非常極端，令人稱奇的是，這顆炙熱的巨大氣體行星不但擁有金屬雲，還會下液體寶石雨！

    這顆行星名為「WASP-121b」，是一顆「熱木星」（類似木星的超熱行星），是首顆在其大氣層內發現平流層（大氣層中溫度隨高度上升的氣層）的系外行星，大小約木星2倍。WASP-121b位置在船尾座（Puppis），距離地球約880光年。

    據科技媒體《CNET》報導，2月21日發表在《自然-天文學》（Nature Astronomy）期刊上的一項新研究中，天文學家利用美國國家航太總署（NASA）的哈伯太空望遠鏡，第一次觀測到WASP-121b的「陰面」（背面），他們的觀測和測量，提供了對這顆系外行星全球大氣的第一個詳細視圖。

    WASP-121b每隔1.3天就會圍繞一顆名為「WASP-121」的大質量恆星旋轉，並被潮汐鎖定，它有一面總是面向這顆恆星，而另一面則背對著。根據研究，這顆行星「陰面」的溫度足以形成由鐵和剛玉組成的金屬雲。剛玉是紅寶石和藍寶石中的一種礦物質。

    就像水蒸氣在星球b上循環一樣，這些金屬雲可能會被推到WASP-121b「陽面」，在那裡金屬會蒸發成氣體。但是在雲層離開「陰面」之前，它們可能會釋放出由液體寶石組成的雨，同時產生約2538℃的極熱溫度。

    對於白天這一側來說，在接受極端溫度時保持停滯存在很大風險。可能有一天，這顆系外行星會崩潰或被鄰星的引力撕碎。

    預計在2022年末，NASA更新穎的詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）將接手觀測WASP-121b，在紅外線下分析它的大氣成分，讓科學家能夠更了解它是如何形成，以及其大氣層的成份。

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