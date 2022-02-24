俄國侵略烏克蘭 歐盟將召開緊急峰會討論

2022/02/24 00:39

〔中央社〕歐洲聯盟為因應俄羅斯承認烏克蘭2分離地區獨立並派軍進駐，今天正式通過制裁外，明天並將舉行一場緊急峰會，討論如何「讓俄羅斯對其行為負責」。

俄羅斯21日承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic），並派軍進駐；22日進一步與這兩國建交。歐美各國指責俄羅斯侵略烏克蘭，相繼宣布對俄羅斯的制裁。

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其中歐盟成員國22日一致同意針對俄羅斯實施制裁，限制俄羅斯進入歐盟資本和金融市場，今天歐洲理事會正式通過實施；鎖定參與侵略行動的個人和企業，包含俄國國家院351位議員；另外也禁止烏東2個分離地區與歐盟進行貿易。

此外，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天也致函邀請27成員國領導人明天齊聚布魯塞爾，召開一場緊急峰會。

米歇爾指出，俄羅斯侵略行為違反國際法，侵犯烏克蘭的領土完整和主權以及還破壞歐洲的安全秩序，歐盟必須確定一致性的因應行動。

他表示，這場緊急峰會將討論俄烏最新情勢，確定歐盟與俄羅斯的關係，並讓俄羅斯對其行為負責，此外也會討論如何進一步支持烏克蘭。（編輯：陳正健）1110225

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