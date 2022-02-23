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    烏克蘭國會通過制裁351名俄羅斯國會議員

    烏克蘭國會今天通過針對351名俄羅斯國會議員的制裁案。（路透）

    烏克蘭國會今天通過針對351名俄羅斯國會議員的制裁案。（路透）

    2022/02/23 21:48

    〔中央社〕烏克蘭國會今天通過針對351名俄羅斯國會議員的制裁案，他們支持承認烏東兩個分離主義分子把持地區獨立，並力挺俄羅斯派兵進駐當地。

    路透社報導，烏克蘭國會通過的制裁施加諸多管制措施，包括凡是被制裁者不得入境烏克蘭；嚴禁這些人取得資產、資金、房產與營業許可，國會表決通過後，烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）預定執行制裁。

    烏克蘭歐洲團結黨（European Solidarity）黨籍國會議員赫拉先科（Iryna Herashchenko）在表決前表示：「我們應授權國家安全委員會立即針對那些罪犯，針對分裂烏克蘭投贊成票的每個俄羅斯民意代表實施制裁。」

    上週共有351名俄羅斯國會議員藉由表決，籲請總統普廷（Vladimir Putin）承認烏東兩個自行宣布獨立地區，這兩處皆由親俄分離主義分子把持，普廷已於21日承認它們是獨立國家。

    此外，授權烏克蘭民眾可持有槍械並自衛的法律草案，今天也在國會通過一讀。

    草擬這項法案的國會議員說明立法理由指出，「通過這項法案完全符合國家及社會利益」，並說有鑑於「當前烏克蘭國民面臨的威脅與危險」，這項立法有其必要性。

    普廷承認烏東兩個分離地區是獨立國家，並下令俄軍進駐烏東後，爆發數十年來歐洲最嚴重安全危機之一。

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