中國戰狼被問烏俄局勢只會跳針 矢板明夫：顯露習政權能力不足

中國外交部發言人汪文斌（見圖）22日被外媒問到有關烏俄情勢問題，頻頻閃躲。（歐新社資料照）

2022/02/24 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯兩國局勢緊張，中國外交部發言人汪文斌22日被記者問到相關問題，卻連續閃躲多達14個問題，只是不停地重複要求雙方克制。日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，這顯示習近平政權在處理國際問題上能力不足，「至少至今為止，中國是一個輸家。」

矢板明夫在臉書表示，中國最早是支持俄羅斯的，在北京冬奧會期間，習近平和普廷發表了共同聲明，一起反對北約東擴，但是隨著緊張升級，外交部長王毅又發表了尊重烏克蘭主權的談話，做了一定的路線修正。

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矢板明夫說，22日汪文斌連續迴避14個有關烏克蘭局勢的問題，代表中方事先也沒有想到俄羅斯真的動手，還處於混亂之中，「到上個星期為止，俄方一直在強調只是俄烏邊境進行軍事演習、不會發動進攻。而美國很早就一口斷定，戰爭可能隨時爆發。面對兩種說法，中國外交部和俄羅斯一起多次譴責美國，在烏克蘭問題上散播虛假訊息，在不知不覺中被俄羅斯當了槍使。」

矢板明夫接著說，事態演變至此，可以看出三件事：第一，普廷一直在騙人；第二，美國情報系統非常準確；第三，中國也被俄羅斯欺騙誤判了形勢，「或是可以說習近平一不小心被普丁（普廷）綁上戰車，後來發現不對，現在慌慌張張地想跳了下來，但又不甘心，正在打開車門猶豫。」

矢板明夫表示，中國近年的外交策略是聯俄抗美，但如今局面絕不是他們想看到的，俄國與北約已經徹底撕破臉，今後西方主要國家對俄羅斯會發動一波強有力的經濟制裁，甚至可能爆發小規模的軍事衝突，而中國已被看成俄羅斯的盟友，很可能被一同孤立起來，這將為中國帶來嚴重的經濟後果，美中、日中、歐中關係更將惡化。

矢板明夫分析，現在離中國二十大只剩下半年，這時調整聯俄抗美的外交方向，已經明顯來不及，普廷正是看準中國不敢翻臉，才有恃無恐，「兩個多星期以前，習近平和普丁（普廷）在北京見面時，可以想像習近平一定勸說過不要動武。普丁（普廷）表面答應，但實際上置若罔聞，可見習近平對普丁（普廷）的影響力極其有限。」

矢板明夫直言，「俄烏局勢之後還有很多變數，但習近平政權在處理國際問題上的能力不足，已顯露無疑。至少至今為止，中國是一個輸家。」

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