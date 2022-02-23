情勢緊張！ 烏克蘭將宣布進入緊急狀態

烏克蘭今日宣布將進入緊急狀態。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）

2022/02/23 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國家安全委員會今（23）日宣布，國家將進入緊急狀態（State of emergency），預計至少維持30天。烏克蘭也宣布將徵召18歲到60歲的預備役及後備役軍人服役，服役期最長可長達一年。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼若夫（Oleksiy Danilov）表示，「除了頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk），全國上下將進入國家緊急狀態。」

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丹尼若夫說，「俄羅斯聯邦的主要目的在於從烏克蘭內部製造不穩，以達成他們的目標。為了防止這種情況發生，我們今天做出了這個決定。」

CNN指出，此命令預計會在48小時內受烏克蘭國會批准，並將實施至少30天，若有需要可再額外延長30日。

據《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已下令徵召18至60歲的後備役軍人，不過澤倫斯基否認了總動員的可能性。

烏克蘭外交部也呼籲公民立刻離開俄羅斯領土，外交部在聲明中指出，「外交部建議烏克蘭公民避免前往俄羅斯，而目前在俄羅斯境內的公民應立刻離開。」聲明中也提及，由於俄羅斯對烏克蘭的侵略行為，烏克蘭政府可能無法給予在俄的國民領事協助。

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