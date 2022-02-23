連11個2！ 癌母本不抱希望 「世界最有愛寶寶」誕生！

「世界上最有愛的寶寶」小猶大，2022年2月22日凌晨2點22分於醫院2號產房誕生。（圖翻攝自Cone Health臉書）

2022/02/23 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕昨天是2022年2月22日，正好也是星期二，不少網友都稱這天是「最有愛的一天」。在如此特別的一天，「世界上最有愛的寶寶」也誕生！美國北卡羅萊納州（ North Carolina）一名新生兒這天凌晨2點22分出生，甚至還在醫院的2號產房，更感人的是，寶寶的母親還是抗癌鬥士，這讓寶寶的誕生，受到不少網友的祝福。

根據《紐約郵報》報導，2月22日凌晨2點22分，北卡州阿拉曼斯郡（Alamance）地區醫療中心「Cone Health」的2號產房，一名女嬰平安誕生到這世上，讓在場醫護興奮的大叫，拍照紀念這有愛又感人的一幕。從Cone Health分享出來的照片可以看到，新生兒依偎在母親的懷裡，父親則在一旁摸著老婆的頭，一邊逗弄著愛女的小手。

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這名集滿11個2（愛）的寶寶，父母為她取名猶大 ‧ 葛蕾絲 ‧ 斯皮爾（Judah Grace Spear），之所以取名猶大，是因為猶大在希伯來語中有「讚美」之意，對這夫妻倆來說，小猶大的誕生無疑是場奇蹟。

會稱為「奇蹟」是因為，小猶大的母親阿伯莉（Aberli Spear）2014年被診斷罹患霍奇金氏淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma），是一種淋巴細胞的癌變，她在生產前經歷過多次癌症治療，因此醫生曾判斷她恐難以懷孕、生產。

除此之外，同一天下午2點22分，美國長島（Long Island）天主教衛生慈悲醫院（Mercy Hospital）也誕下一名男嬰，父母為其取名為羅根 ‧ 喬威爾 ‧ 科雷亞斯 ‧ 瓦斯克斯（Logan Jowill Coreas Vasquez）。

小猶大依偎在母親的懷裡，父親在一旁摸著老婆的頭，一邊逗弄著愛女的小手。（圖翻攝自Cone Health臉書）

同一天下午2點22分，美國長島（Long Island）天主教衛生慈悲醫院（Mercy Hospital）也誕下一名男嬰羅根。（圖翻攝自Mercy Hospital臉書）

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