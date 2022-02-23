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    擴大入侵烏克蘭？ 俄軍戰車出現神祕符號「Z」

    俄軍在烏俄邊境出現的戰車上，出現神秘的「Z」字母。（圖擷取自推特）

    俄軍在烏俄邊境出現的戰車上，出現神秘的「Z」字母。（圖擷取自推特）

    2022/02/23 13:04

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊正式進入烏克蘭東部的頓巴斯地區，美國總統拜登隨即指俄國此舉是侵略行為，宣布進行經濟制裁。與此同時，俄軍在烏俄邊境出現的戰車上，出現神秘的「Z」字母，分析認為可能是為了擴大戰爭，辨識敵友的標誌。

    《動力》（The Drive）報導，俄羅斯社群媒體上釋出的照片和影片顯示，在俄國距離烏克蘭邊境40公里的城市別爾哥羅德（Belgorod）

    ，戰車、火砲、火箭發射器、補給車和加油車上出現神秘符號，這些符號主要使用白色塗料，在圓形、方形或三角形內，寫上拉丁字母「Z」。

    俄羅斯網友推測，符號代表前往的地點不同，「Z」用於前往哈爾科夫（Kharkiv）的車輛，三角形表示朝斯拉維揚斯克（Slavyansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）方向行駛的部隊，而圓圈則用於屬於後備部隊的車輛。

    報導分析，俄羅斯與烏克蘭同屬前蘇聯國家，許多軍事裝備相同或類似，添加某種突出的識別敵友標誌，降低被友軍誤擊的風險，而噴漆是簡單又省錢的方式。

    有人認為，「Z」符號指的是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zenlenskyy），或是俄羅斯極右翼政治人物吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）。還有另一種特別的解釋，因為「Z」是拉丁字母的最後一個字母，暗示被標記的俄羅斯軍隊代表「終局之戰」（End Game），但這些都只是猜測。

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