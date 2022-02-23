不見面了！白宮宣布取消拜登與普廷會晤計畫

白宮宣布，總統拜登已經取消了與俄總統普廷會晤的計劃，強調只要俄羅斯不從烏克蘭東部撤軍，拜登就不會考慮與普廷會面。（法新社，本報合成）

2022/02/23 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷21日簽署命令，承認烏克蘭東部2個分離共和國是獨立實體，下令俄羅斯軍隊進入烏東，令東歐局勢升溫，原定24日美俄外長會談取消，連以俄未出兵為前提的「拜普會」也因此流局。

綜合外媒報導，普廷21日與烏克蘭分離主義領導人共同簽署法令，承認烏東親俄分離主義者在頓巴斯區自行成立的頓內茨克（Donetsk）共和國和盧甘斯克（Lugansk）共和國為獨立實體，並以「維持和平」為由，派兵進駐這2個共和國，此舉引發美國與歐洲國家不滿，展開制裁。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，因為俄羅斯的行徑已明確表示「拒絕外交......那麼此時繼續舉行會談是沒有意義的」，取消原定24日與俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在22日的記者會上宣布，總統拜登已經取消了與俄總統普廷會晤的計劃，強調只要俄羅斯不從烏克蘭東部撤軍，拜登就不會考慮與普廷會面，她重申「我們永遠不會完全關閉外交渠道的大門。但除非俄羅斯改變路線，否則外交手段不可能取得成功。」

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