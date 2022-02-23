可怕！律師拿「滿血注射器」戳食物 開庭辯稱「精神錯亂」
2022/02/23 12:10
〔即時新聞／綜合報導〕英國一名律師，去年8月攜帶了「填滿血液」的注射器，連闖3間超市，並在商家的食物中注射，還對造訪的顧客進行攻擊，共造成商家近50萬英鎊（約新台幣1895萬元）的損失，近日法院針對此案開庭審理，但涉案律師否認所有指控。
綜合外媒報導，英國一名37歲的事務律師（Solicitor）埃爾加里布（Leoaai Elghareeb），2021年8月25日晚間19時，闖入了倫敦富勒姆宮路（Fulham Palace Road）森寶利超市（Sainsbury's）內的熟食區，拿著填滿自己血液的注射器，亂戳食物。
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隨後，埃爾加里布接連再闖入附近的「特易購超市」（Tesco Express）及「維特羅斯超市」（Little Waitrose）故技重施，並對來訪顧客丟擲雞蛋及注射針頭，3間超市清潔搜索後，統計發現了21個注射器，一共損失新台幣1895萬元。
當地時間2月22日，英國埃爾沃斯皇家法院（Isleworth Crown Court）針對此案開庭審理，埃爾加里布遭控3項汙染商品、2項攻擊罪名， 但他否認所有控訴，稱案發當時「精神錯亂」，目前，陪審團正在釐清犯案細節，以便做出裁決。