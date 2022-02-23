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    認定開始入侵烏克蘭 拜登宣布制裁俄羅斯

    2022/02/23 05:54

    〔中央社〕美國總統拜登今天表示，俄羅斯承認烏克蘭分離地區是俄羅斯入侵烏克蘭的開始，公然違反國際法，美國宣布制裁俄羅斯2大金融機構。不過拜登並未對是否仍會與俄羅斯總統蒲亭會晤做出回應。

    蒲亭（Vladimir Putin）21日簽署行政命令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）是獨立國，接著派遣部隊以「維和人員」身分進入當地。

    拜登（Joe Biden）認為蒲亭正在為進一步軍事入侵烏克蘭製造理由，這是「俄羅斯入侵烏克蘭的開始」，公然違反國際法，需要國際社會做出堅決回應。因此，他宣布第一波制裁行動，對俄羅斯國有開發銀行（VEB）與軍方銀行2大金融機構全面封鎖，對俄羅斯主權債務實施全面制裁，切斷俄羅斯政府與西方金融體系的聯繫，使其無法再從西方籌募資金或在歐美市場交易新債。

    拜登並警告，若俄羅斯繼續侵略行動，美方將進一步制裁，美方也會持續向烏克蘭提供防衛性援助，並已授權駐紮在歐洲的美軍與裝備進一步調動，以強化位於波羅的海的愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛防衛。

    拜登指出，美國無意與俄羅斯作戰，但要傳遞一個明確的訊息，即美國與盟友將捍衛北大西洋公約組織（NATO）的每寸土地，遵守對北約的承諾。但美方認為俄羅斯準備更進一步對烏克蘭發動大規模軍事襲擊。

    拜登表示，「毫無疑問，俄羅斯是侵略者」，但「仍有時間避免最壞的情況發生」。他再次重申，美方與盟友和合作夥伴仍對外交解決烏克蘭問題保持開放態度。不過他並未表示是否仍考慮與蒲亭於近期內進行面對面會晤。

    在拜登談話結束後，美國財政部隨即公布制裁名單，包括VEB與Promsvyazbank（PSB）及其42家子公司。此外，財政部也宣布制裁多位蒲亭核心圈中具有影響力的人員與其家人，包括PSB主席兼執行長。（編輯：陳政一）1110223

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