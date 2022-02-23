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    烏克蘭危機升溫 拜登將對全國發表演說

    2022/02/23 01:54

    〔中央社〕白宮宣布，美國總統拜登今天將就俄羅斯對烏克蘭的最新行動，對全國發表演說。

    白宮表示，拜登將在美東時間下午一時（台北時間23日凌晨2時）發表演說，向全國民眾說明俄羅斯和烏克蘭的最新情勢，較原預定時間提前一個小時。

    俄羅斯總統蒲亭21日簽署政令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）是獨立國，接著派遣部隊以「維和人員」身分進入當地。

    僅具橡皮圖章形式的俄國上下議院，今天火速通過與烏東的友好條約，讓俄國和分離主義分子佔據地區展開軍事合作，包括可能建立俄軍基地。蒲亭隨即批准這項條約。

    蒲亭今天稍後要求國會上議院聯邦院（Federation Council）批准對外用兵，以支持烏克蘭分離主義人士，上議院隨即表決一致通過，動議立即生效。

    白宮今天稍早稱俄軍進駐烏東的行動為「入侵」，這意味俄國已越過拜登所說將導致美方實施強力制裁的紅線。白宮副國安顧問范納（Jon Finer）說：「入侵就是入侵，那就是目前在進行的事。」1110223

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