為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港府3月推動全民強制核酸檢測3次 提前放暑假

    香港行政長官林鄭月娥公布新一輪更嚴厲的防疫措施。（美聯社）

    香港行政長官林鄭月娥公布新一輪更嚴厲的防疫措施。（美聯社）

    2022/02/22 20:31

    〔中央社〕香港當局今天公布新一輪更嚴厲的防疫措施，以遏制來勢洶洶的第5波COVID-19疫情。其中包括3月推行全民強制核酸檢測，每人須做3次；7、8月的暑假也提前到3月至4月中旬放假。

    行政長官林鄭月娥今晚新公布相關措施，並重申港府的防疫目標是「動態清零」。

    她說，第3波疫情爆發至今已導致5萬3000多人確診，是過去2年的4倍，同時導致145人死亡；病毒在社會廣泛傳播，而中共總書記習近平已透過中國國務院副總理韓正向她傳達「盡力遏制疫情」的指示。

    香港當局並採取以下防疫新措施。

    一、全港幼兒園，中小學7至8月的暑假，提前到3月及4月放假，4月17日復活節之後才陸續復課，空出來的校舍可用作病毒檢測或接種疫苗。

    二、在北京中央支持派遣採樣員及化驗員下，香港預定3月推行全民強制核酸檢測，每人做3次，屆時全港將會設立數百個檢測中心。

    在進行全民檢測期間，當局會向市民派發快速檢測包及N95口罩，讓市民在檢測的空檔期在家中進行快速測試，並戴上更安全的N95口罩。

    三、在全民強制檢測中找到的確診者，將會立即接受隔離。而由於確診人數愈來愈多，當局正致力設立更多隔離設施，這些隔離單位目前約有5000個，預計本週內會增至1萬2000個，到3月可能增至1萬6000個。

    四、治療方面，在北京中央支持下，當局將在接近深圳的落馬洲邊界興建一家臨時醫院，就像北京中央協助香港興建的北大嶼山醫院香港感染控制中心。

    此外，當局將會把香港一些體育館改為專門接收確診的老人。

    五、在外防輸入上，當局決定延長澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國及美國等8個國家的航班禁令至4月20日。先前港府每次只延長禁令14天。

    六、香港食店不能提供內食的禁令也一次延長至4月20日，不再是每次延長14天。

    在記者會上，林鄭月娥呼籲市民對防疫要有信心，並指香港過去3年曾先後經歷過政治動盪和疫情，但在北京中央的大力支持下，香港也能「由亂轉治」，因此希望市民團結一致抗疫。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    儘管香港下雨，居民仍排隊在臨時檢測中心接受冠狀病毒檢測。（美聯社）

    儘管香港下雨，居民仍排隊在臨時檢測中心接受冠狀病毒檢測。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    幾何級數上升！ 香港新增6211例確診 32人死亡
    2022/02/22 18:00

    幾何級數上升！ 香港新增6211例確診 32人死亡
    港頻傳幼童染疫不治、出現急性腦炎 專家憂病毒再變異
    2022/02/22 12:27

    港頻傳幼童染疫不治、出現急性腦炎 專家憂病毒再變異

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    香港+7533確診再創單日新高 11個月女嬰成最小染疫死者
    2022/02/21 18:58

    香港+7533確診再創單日新高 11個月女嬰成最小染疫死者
    香港確診恐破7000例再創新高 傳林鄭被叫去深圳見中央官員聽訓
    2022/02/21 16:05

    香港確診恐破7000例再創新高 傳林鄭被叫去深圳見中央官員聽訓

    勿貪小便宜！塑崩褲太「俗」恐有詐
    武漢肺炎》香港疫情持續延燒 單日再增6067確診
    2022/02/20 17:46

    武漢肺炎》香港疫情持續延燒 單日再增6067確診
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播