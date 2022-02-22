澳洲前總理：新鐵幕再起 民主國需挺烏克蘭、台灣

澳洲前總理艾波特呼籲民主國家應合力支援烏克蘭和台灣免受俄羅斯和中國併吞。（歐新社檔案照）

2022/02/22 12:19

〔中央社〕澳洲前總理艾波特指歐洲已經掛起「新鐵幕」。他認為俄羅斯拿下烏克蘭後，下一個目標就是波蘭和波羅的海國家；他呼籲民主國家應合力支援烏克蘭和台灣免受俄羅斯和中國併吞。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天頭版刊登報導，艾波特（Tony Abbott）21日向匈牙利智庫多瑙河研究所（Danube Institute）演講，發表他對當前烏克蘭危機的看法。

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艾波特相信，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）自視為「新沙皇」，意圖終身掌權並重振偉大的俄羅斯。艾波特舉例，蒲亭於2008年強佔喬治亞（Georgia）、2014年佔領烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）、在俄羅斯境內和境外殺害反對人仕，以及重建俄羅斯超級軍事強權。

艾波特提醒，除非烏克蘭成為俄羅斯的殖民地，否則蒲亭不會罷休，甚至不惜一戰；拿下烏克蘭後，蒲亭就會覬覦波羅的海國家和波蘭，接著試圖染指前蘇聯的衛星國（匈牙利、捷克、斯洛伐克、前東德等），直至俄羅斯重新稱霸東歐為止。

艾波特又提醒，蒲亭利用北約（NATO）各國依賴其他國家承擔風險的恐懼心理，讓西方民主國家在面對烏克蘭危機時無法團結。

艾波特舉例，英國和美國僅向烏克蘭提供反坦克和地對空飛彈，但並未派兵支援；德國連制裁俄羅斯的意願都沒有；法國主張修改烏克蘭憲法以便滿足俄羅斯的要求；目前只有烏克蘭在抵擋俄羅斯。

艾波特提到，2014年北京舉行APEC峰會，他親自向蒲亭批評俄羅斯入侵烏克蘭東部的行為。不過，蒲亭反駁強調烏克蘭屬於俄羅斯；蒲亭還以雙手抓住艾波特說：「你不是澳洲原住民，但我是俄羅斯原住民。」

艾波特坦承，他擔心蒲亭基於對血緣和土地的熱誠，會不惜冒險以實現重振俄羅斯的夢想，尤其當蒲亭看到對手出現弱點的時候。

艾波特指出，以自由和人道為基礎的世界秩序已經受威脅，這和第二次世界大戰前的情況雷同。艾波特舉例，蒲亭和中國國家主席習近平2月初發表俄、中推進「新時代國際關係」聯合聲明，強調要「超越冷戰時期的軍事政治同盟關係模式」。就是要與北約及美國在日本和南韓駐軍的模式較勁；換言之，是要對抗美國所支持以自由和人道為基礎的世界秩序。

艾波特相信，儘管烏克蘭或台灣可能無法靠自己的力量抵擋俄羅斯或中國；不過，民主國家若能合力支援烏克蘭和台灣，俄羅斯和中國便難以得逞。

艾波特建議，為避免挑釁俄羅斯，目前不宜讓烏克蘭加入北約；不過，假如烏克蘭有需要時，英國和美國應該派遣訓練員支援烏克蘭。

艾波特又建議，為避免挑釁中國，目前不宜宣布承認一中一台；不過，民主國家應該派遣軍人前往台灣，與台灣的特種部隊合作。

艾波特還提醒，倘中國趁著國際局勢混亂拿下台灣的話，整個世界秩序將非常不利於民主國家陣營。

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