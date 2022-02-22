加國總理續用緊急權力應對反疫苗示威 議員痛批濫用職權

加拿大總理杜魯道。（路透）

2022/02/22 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕為應對反疫苗示威，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）動用過去罕見使用的緊急權力，逮捕超過百名示威者，雖示威態勢已逐漸消停，但杜魯道仍決定持續援引緊急權力，議會也予以批准。反對的議員認為，此為濫用職權的行為。

根據《路透》報導，加拿大政府先前頒令，卡車司機需強制接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，才得以跨越美加邊界，該措施引發不滿，讓司機發起「自由車隊」示威活動。

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這場抗議行動長達3週，後期訴求持續擴張，除了要求全面解封，也轉變為對加拿大政府的廣泛抗議行動。

由於反疫苗示威者持續占領首都街道，更不斷進逼，杜魯道上週援引緊急狀態法，利用緊急權力快速清場，凍結和示威團體有關的銀行帳戶，並逮捕示威群眾，自由車隊上週末決定撤出首都。

加拿大的《緊急狀態法》過去僅在1970年動用過一次，杜魯道父親、時任總理皮耶‧杜魯道（Pierre Trudeau）為鎮壓引爆炸彈的分離主義者而啟動。

這場示威共191人被逮，79輛汽車被拖走；雖整體局勢逐漸穩定，不過杜魯道昨日仍表示，政府還需要緊急權力，因為後續幾天的威脅才真正值得擔憂。

加拿大議會也以185票對151票通過《緊急狀態法》，持續賦予政府在緊急狀態下的全面權力，反對的議員痛批，杜魯道此舉是威權措施，濫用職權，而援引緊急狀態法更為未來可能發生的示威，樹立了令人擔心的先例。

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