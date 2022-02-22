烏俄緊張！王毅發言露玄機 外媒曝一關鍵：習近平陷兩難

中國國家主席習近平。（美聯社檔案照）

2022/02/22 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷21日承認烏東獨立，派遣軍隊進入該地區展開「維和行動」，導致東歐局勢急速升溫，有外媒特刊專文，分析中國國家主席習近平於此狀態下的兩難處境。

《德國之聲》報導，烏俄戰火一觸即發，北京當局明面上與莫斯科保持同一立場，中國外交部多次譴責美國在烏克蘭問題上散播虛假訊息，另一方面則不斷向俄羅斯靠攏，強調中俄合作關係沒有上限。

請繼續往下閱讀...

然而，若俄羅斯當真入侵烏克蘭，勢必對中俄密切關係構成重大考驗。

報導稱，上週末舉行的慕尼克安全會議中，中國外交部長王毅以視訊形式出席，他於會上再次強調，各國主權、獨立與領土完整都應當得到尊重和維護，是中方一貫秉持的原則立場，對烏克蘭也不例外。

文章認為，針對不斷升級的烏克蘭局勢，王毅這番說法無疑給出了明確的答案，即俄羅斯若揮軍烏克蘭，中國方面高機率不會出兵助陣。

專家表示，正如台海若爆發戰事，中國不會期待俄羅斯提供軍事援助，莫斯科並不期望北京在烏克蘭問題上出兵相助。

《德國之聲》分析稱，中國並不希望俄羅斯的軍隊進入烏克蘭，因為這將導致美國與西方世界進一步將俄羅斯與中國一同孤立起來，這將為中國帶來嚴重的經濟後果，而本已緊張的中歐關係更將惡化。

文章稱，今年正是中國國家主席習近平謀求三度連任的關鍵一年，中國的國際關係更顯重要，然而北京一再呼籲和平解決烏克蘭危機，俄羅斯總統普廷卻置若罔聞，這恐怕會讓人對習的影響力產生懷疑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法