為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭戰火一觸即發 多間航空公司暫停飛

    烏克蘭與俄羅斯的局勢緊張，約10間外國航空公司已宣布暫停或調整飛往烏國的定期航班。圖為烏克蘭國際航空（Ukraine International，UAI）的737-800型客機。（歐新社）

    烏克蘭與俄羅斯的局勢緊張，約10間外國航空公司已宣布暫停或調整飛往烏國的定期航班。圖為烏克蘭國際航空（Ukraine International，UAI）的737-800型客機。（歐新社）

    2022/02/21 22:45

    〔中央社〕烏克蘭基礎設施部長今天表示，鑒於烏國與俄羅斯的緊張局勢，約10間外國航空公司已宣布暫停或調整飛往烏國的定期航班，但烏國空中走廊仍正常開放，飛往該國的航線也相當安全。

    荷蘭皇家航空（KLM）12日開出第一槍，宣布停止飛往烏克蘭的航班，德國漢莎航空（Lufthansa）隨即跟進，宣布今起暫停飛往烏國。

    此外，北歐航空（SAS）宣布取消每週飛往烏國的航班；由於俄烏緊張局勢持續升級，法國航空公司（Air France）也決定採取「預防措施」，停飛每週二往返巴黎和基輔的航班。

    路透社報導，烏國基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksander Kubrakov）今天在記者會上表示：「目前有些外國航空公司決定暫時停飛，這些決定純粹是受到情勢相關的負面消息影響，實際上飛行安全狀態並無改變。」

    庫布拉科夫並未點名特定航空公司，僅強調當局「正努力安排替代航班」。

    他表示，烏國最大航空公司烏克蘭國際航空公司（UIA）已開始售票並增派班機，執飛基輔到慕尼黑和日內瓦的航線，以填補漢莎航空停飛後留下的空缺。

    包含UIA在內的2家航空公司上週表示，由於部分外國航空公司開始繞道，避免經過烏國領空，導致他們替部分航班購買保險時遭遇問題。

    儘管俄烏今天雙雙暗示將採取新一輪外交行動，以避免爆發衝突，但UIA表示，保險公司已拒絕對烏國領空內UIA旗下部分航班提供保險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    樂見「拜普會」 烏克蘭：沒我們參與不會成功
    2022/02/21 22:20

    樂見「拜普會」 烏克蘭：沒我們參與不會成功
    烏東民兵要軍援、普廷燒腦 俄股創近2年最大跌幅
    2022/02/21 21:30

    烏東民兵要軍援、普廷燒腦 俄股創近2年最大跌幅

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    立陶宛擬增軍費應對俄威脅 籲歐盟加碼制裁白俄羅斯
    2022/02/21 21:18

    立陶宛擬增軍費應對俄威脅 籲歐盟加碼制裁白俄羅斯
    談俄烏情勢 烏克蘭網紅：俄國大外宣類似中國手段
    2022/02/21 20:55

    談俄烏情勢 烏克蘭網紅：俄國大外宣類似中國手段

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    俄聯邦安全局指控：烏克蘭飛來砲彈摧毀境內一哨所
    2022/02/21 20:14

    俄聯邦安全局指控：烏克蘭飛來砲彈摧毀境內一哨所
    烏東砲擊頻傳 德國外長怒斥俄羅斯「玩弄人命」！
    2022/02/21 18:07

    烏東砲擊頻傳 德國外長怒斥俄羅斯「玩弄人命」！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播