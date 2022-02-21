立陶宛擬增軍費應對俄威脅 籲歐盟加碼制裁白俄羅斯

立陶宛總理希莫尼特。（美聯社檔案照）

2022/02/21 21:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭飽受俄羅斯軍事威脅，同樣面臨「俄勢力」的立陶宛感同身受。立國總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）21日表示，計畫增加國防經費以加強防禦。外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則呼籲歐盟擴大制裁白俄羅斯，懲罰其近來容許俄軍進駐，加深地區威脅。

《路透》報導，在法國促成下，美俄雖「原則上」同意舉行元首高峰會，在白宮和克宮隨後都低調回應，降低外界對局勢即將有所突破的期待。在此情況下，立陶宛總理希莫尼特表示，「由於區域情勢惡化，我已要求國防部長研究加速國防採購的可能性，資助國家防禦是當前第一優先事項。」

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立陶宛今年的國防預算為13億6000萬美元（約382億台幣），約佔GDP的2.05％。若要增加經費，須由內閣和國會同意。北大西洋公約組織（NATO）建議，成員國的國防支出至少應佔GDP的2％。

與此同時，外交部長藍斯柏吉斯表示，白俄羅斯近來與俄羅斯軍隊進行聯合軍演，且原定20日結束，卻突然宣布無限期延後，令烏克蘭受到更大威脅，「我們必須明確地讓白俄當局為所作所為付出代價。」他建議，應擴大限制白俄的石油和鉀肥等產品出口，彌補現行制裁的漏洞。

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