命大！ 暴雨後大樹倒塌壓車 枝幹直插車內僅離駕駛數公分！

左圖可以看到警消人員正在移除倒在轎車上的大樹。右圖可見2支枝幹直插入轎車內。（圖翻攝自臉書）

2022/02/21 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡昨天（20日）下起暴雨，多地傳出大樹倒塌事故。其中一起發生在榜鵝坊（Punggol Place）輕軌站附近，一輛行駛中轎車遭倒下的大樹壓到，枝幹直接插進車內，駕駛險些命喪現場。

根據星媒《新明日報》報導，本月20日中午，星國多地下起大雨，當天下午3點15分左右，榜鵝坊輕軌站附近一座停車場入口，一輛白色轎車當時正要駛入停車場，沒想到旁邊一棵因暴雨受創嚴重的大樹轟然倒下，直接壓住轎車，粗壯的枝幹直接打破前座車窗插進車內，離駕駛座僅數公分的距離，駕駛死裡逃生。

請繼續往下閱讀...

警消獲報到場後，順利救出54歲的江姓車主。江男餘悸猶存地表示，當時先是聽到車頂傳來被硬物擊中的巨大聲響，隨後2支枝幹直插車內，自己遭「包夾」，周圍響起樹葉、樹枝敲打車身和車窗的聲音，一瞬間車子就被倒下的大樹「淹沒」，眼前一片漆黑，當下害怕地腦袋一片空白，在車內待了約莫10分鐘後，才打電話報警求助。

從照片中可見，一支枝幹從駕駛座前擋風玻璃插入（新加坡為右駕），另外一支枝幹則從駕駛座右後方穿過車門插入，正好落在駕駛的右腳旁，相當驚險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法