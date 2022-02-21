為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    命大！ 暴雨後大樹倒塌壓車 枝幹直插車內僅離駕駛數公分！

    左圖可以看到警消人員正在移除倒在轎車上的大樹。右圖可見2支枝幹直插入轎車內。（圖翻攝自臉書）

    左圖可以看到警消人員正在移除倒在轎車上的大樹。右圖可見2支枝幹直插入轎車內。（圖翻攝自臉書）

    2022/02/21 20:13

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡昨天（20日）下起暴雨，多地傳出大樹倒塌事故。其中一起發生在榜鵝坊（Punggol Place）輕軌站附近，一輛行駛中轎車遭倒下的大樹壓到，枝幹直接插進車內，駕駛險些命喪現場。

    根據星媒《新明日報》報導，本月20日中午，星國多地下起大雨，當天下午3點15分左右，榜鵝坊輕軌站附近一座停車場入口，一輛白色轎車當時正要駛入停車場，沒想到旁邊一棵因暴雨受創嚴重的大樹轟然倒下，直接壓住轎車，粗壯的枝幹直接打破前座車窗插進車內，離駕駛座僅數公分的距離，駕駛死裡逃生。

    警消獲報到場後，順利救出54歲的江姓車主。江男餘悸猶存地表示，當時先是聽到車頂傳來被硬物擊中的巨大聲響，隨後2支枝幹直插車內，自己遭「包夾」，周圍響起樹葉、樹枝敲打車身和車窗的聲音，一瞬間車子就被倒下的大樹「淹沒」，眼前一片漆黑，當下害怕地腦袋一片空白，在車內待了約莫10分鐘後，才打電話報警求助。

    從照片中可見，一支枝幹從駕駛座前擋風玻璃插入（新加坡為右駕），另外一支枝幹則從駕駛座右後方穿過車門插入，正好落在駕駛的右腳旁，相當驚險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    里約山城貝德羅保利斯暴雨 增至129死、218人失蹤
    2022/02/19 07:50

    里約山城貝德羅保利斯暴雨 增至129死、218人失蹤
    可怕！樹木倒塌「房屋遭劈開」 母目睹5歲兒受困遺體崩潰
    2022/01/04 14:08

    可怕！樹木倒塌「房屋遭劈開」 母目睹5歲兒受困遺體崩潰

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    驚險瞬間！埔里酒廠對面百年樟樹倒塌 未壓到人車
    2021/09/12 20:39

    驚險瞬間！埔里酒廠對面百年樟樹倒塌 未壓到人車
    為行車糾紛朝對方車頭連開兩槍 受害人嚇趴躲死劫
    2018/04/15 20:18

    為行車糾紛朝對方車頭連開兩槍 受害人嚇趴躲死劫

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播