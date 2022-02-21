以色列3月起開放國境 將准許「未接種旅客」入境

以色列3月起將允許國際旅客入境，不管已接種或未接種皆可。圖為以色列特拉維夫的本-古里安國際機場一景。（美聯社）

2022/02/21 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕以色列政府週日（20日）宣布，由於國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，3月起將允許國際旅客入境，不管已接種或未接種，只要PCR檢測結果呈陰性即可入境。

綜合外媒報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）與衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）20日宣布新措施，允許全年齡的國際旅客入境以色列，不管已完成接種或是未接種皆可入境，只要旅客在登機前及降落後的PCR檢測結果呈陰性即可入境。返回以色列的以色列公民則是只需要在降落後進行PCR即可。

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以色列過去兩年基於防疫考量，嚴格管制外國旅客入境，去年因變種病毒Omicron入侵，以色列幾乎禁止各國航班降落。但近期疫情趨緩，班奈特表示：「我們得知發病率的數據持續下降，因此逐漸開放的時候到了。」

班奈特強調：目前以色列防疫形勢良好，我們將密切關注局勢，若出現新變種病毒株，以色列政府會再次迅速採取行動。」另外，未來數週內以色列也將停止要求學童進行每週篩檢。

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