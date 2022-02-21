增兵增不停 美情報官員：俄軍作戰部隊有75％在俄烏邊境

美國情報官員透露，俄羅斯部署在烏克蘭邊境的軍隊佔整體作戰部隊的75％。圖為俄軍裝甲部隊。（路透）

2022/02/21 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯先前雖然宣稱會撤離部分部署於烏俄邊境的軍隊，但美國及北約觀察認為俄羅斯仍朝邊境派兵。一名美國情報官員透露，目前美國最新情報評估，俄羅斯部署在烏克蘭邊境的軍隊佔整體作戰部隊的75％。

根據《CNN》報導，美國情報官員指出，俄羅斯在距離烏克蘭國境的60公里內，部署120個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG），佔俄羅斯160個BTG的75％，雖然上述兵力不到俄羅斯軍隊總兵力的一半，但如此大規模集中力量極不尋常，這也是美國認為俄羅斯準備發動攻擊的依據之一。

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該情報官員估算，俄軍與烏東分裂勢力加總可能高達19萬人。另外，在俄羅斯已知的50個防空營，有35個部署在烏克蘭邊境，還有500架戰機和對地攻擊機、50架轟炸機的作戰範圍可到達俄羅斯。

美國太空科技公司「Maxar」20日也公開俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境的新一輪部署空照圖，Maxar指出，俄軍先前多數的據點主要位於現有的軍事基地或訓練區附近，如今卻轉成野戰陣地，顯見俄軍部署模式已有變化。

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