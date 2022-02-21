為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    增兵增不停 美情報官員：俄軍作戰部隊有75％在俄烏邊境

    美國情報官員透露，俄羅斯部署在烏克蘭邊境的軍隊佔整體作戰部隊的75％。圖為俄軍裝甲部隊。（路透）

    美國情報官員透露，俄羅斯部署在烏克蘭邊境的軍隊佔整體作戰部隊的75％。圖為俄軍裝甲部隊。（路透）

    2022/02/21 11:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯先前雖然宣稱會撤離部分部署於烏俄邊境的軍隊，但美國及北約觀察認為俄羅斯仍朝邊境派兵。一名美國情報官員透露，目前美國最新情報評估，俄羅斯部署在烏克蘭邊境的軍隊佔整體作戰部隊的75％。

    根據《CNN》報導，美國情報官員指出，俄羅斯在距離烏克蘭國境的60公里內，部署120個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG），佔俄羅斯160個BTG的75％，雖然上述兵力不到俄羅斯軍隊總兵力的一半，但如此大規模集中力量極不尋常，這也是美國認為俄羅斯準備發動攻擊的依據之一。

    該情報官員估算，俄軍與烏東分裂勢力加總可能高達19萬人。另外，在俄羅斯已知的50個防空營，有35個部署在烏克蘭邊境，還有500架戰機和對地攻擊機、50架轟炸機的作戰範圍可到達俄羅斯。

    美國太空科技公司「Maxar」20日也公開俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境的新一輪部署空照圖，Maxar指出，俄軍先前多數的據點主要位於現有的軍事基地或訓練區附近，如今卻轉成野戰陣地，顯見俄軍部署模式已有變化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    最新衛星照曝光！俄羅斯在烏克蘭邊境展開新一輪部署
    2022/02/21 09:28

    最新衛星照曝光！俄羅斯在烏克蘭邊境展開新一輪部署
    戰爭風險加深？ 美駐俄使館籲美公民「擬訂撤離計劃」
    2022/02/21 08:17

    戰爭風險加深？ 美駐俄使館籲美公民「擬訂撤離計劃」

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    英相︰俄將發動二戰後歐洲最大戰爭
    2022/02/21 05:30

    英相︰俄將發動二戰後歐洲最大戰爭
    莫斯科批「預測俄軍動向」是挑釁！ 烏克蘭籲：即刻制裁俄羅斯
    2022/02/20 22:17

    莫斯科批「預測俄軍動向」是挑釁！ 烏克蘭籲：即刻制裁俄羅斯

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    「雙俄」延長聯合軍演 英媒：俄軍可能無限期停留白俄
    2022/02/20 21:22

    「雙俄」延長聯合軍演 英媒：俄軍可能無限期停留白俄
    白俄羅斯宣布與俄羅斯聯合軍演延長 烏克蘭北面壓力加大
    2022/02/20 20:51

    白俄羅斯宣布與俄羅斯聯合軍演延長 烏克蘭北面壓力加大
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播