法國外長：為維護台海穩定 有採取行動準備

法國外交部長勒德里安近日接受日本經濟新聞書面採訪時表示，為了維護台灣海峽的穩定，有做好採取行動的準備。言下之意，法國軍隊將採取在台海周邊航行等行動以牽制中國。（路透）

2022/02/20 23:41

〔中央社〕法國外交部長勒德里安近日接受日本經濟新聞書面採訪時表示，為了維護台灣海峽的穩定，有做好採取行動的準備。言下之意，法國軍隊將採取在台海周邊航行等行動以牽制中國。

日本經濟新聞報導，歐盟將於22日在法國巴黎舉行一場印太地區國家外長論壇，包括歐盟、印度太平洋國家的外長等逾50人將透過視訊或面對面的方式開會討論。在此之前，日經以書面方式專訪勒德里安（Jean-Yves Le Drian）。

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對於中國軍事威脅逐漸升高的台灣海峽局勢，勒德里安說：「譴責所有企圖改變現狀的嘗試，我們為了防止發生衝突，有做好採取行動的準備。」

勒德里安表示，在太平洋的法屬新喀里多尼亞島（New Caledonia）等地有法軍基地，台灣海峽的穩定對於周邊地區全體的穩定至為重要。他雖未明確點名中國，但言下之意，對於中國具威脅性的海洋行動感到不安。

法國政府2021年派遣核動力潛艦航行於南海地區，對於周邊海域威攝力的強化顯得積極。

為了與台灣加強關係，歐盟（EU）與台灣考慮洽簽自由貿易協定（FTA）、投資協定。對此，勒德里安說：「支持能促進與台灣之間的貿易關係、有助於市場開放的非關稅壁壘撤除等所有計畫。」

報導說，歐盟（EU）2015年宣布摸索與台灣簽署投資協定的可能性，但因為顧慮到中國等因素，遲遲未展開談判；歐洲議會2021年10月要求歐盟研議簽署協定；最近，歐洲方面急速與中國保持距離，與台灣接近。法國1至6月輪值擔任歐盟主席國，可能對於有關歐盟對台灣貿易的整體討論產生影響。

法國22日將在巴黎舉行歐盟與印太地區國家外長論壇，日前已表明召開論壇是因為有些國家不掩霸權主義態度，志同道合的國家有必要團結，採取共同行動因應。論壇將探討歐盟與印太地區國家有必要在安全保障、數位化、氣候變遷等領域加強合作。

當被問及美國、英國與澳洲為了對抗中國成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），法國是否與AUKUS合作一事，勒德里安對此態度消極，認為AUKUS成立的過程不符合對話的精神。

日經指出，澳洲為配合AUKUS的成立，把開發新世代潛艦的合作國由法國改為英美，法國對此感到不滿。

不過，勒德里安說：「針對印太的想法，並非我們的想法不同調，我們已與美國立刻展開對話了。」

他還說，法國與日本在印太海域的安全保障一樣是基於支持自由航行的想法，盼與日本加強關係。法軍2021年曾參加在日本境內的演訓，進行法美日3國離島防衛聯合演訓。

歐盟對外事務部（EEAS）今天公布，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）將在巴黎出席印太地區外長論壇，與目前擔任歐盟輪值主席國的法國外長勒德里安共同主持開幕式，這次論壇首次集結了包括東非、南非以及阿拉伯國家，一起與南亞、東南亞、東亞和太平洋等合作夥伴面對面交流，聚焦議題主要為連結與數位化、氣候環境及健康、安全國防等3領域。

根據主辦國法國公布的資訊，印太地區參與的國家包括日本、印度、印尼、馬來西亞、新加坡、南韓、泰國、越南等，未有中國，美國也未參與。

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