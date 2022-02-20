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    男嬰出生遭假護理師偷走 警靠模擬照助全家16年後團圓

    墨西哥1對夫妻16年前生下1名男嬰，卻遭陌生女子綁架，所幸警方藉男嬰出生照片模擬出長大模樣，幫助夫妻順利找回愛子。（圖擷取自Youtube）

    墨西哥1對夫妻16年前生下1名男嬰，卻遭陌生女子綁架，所幸警方藉男嬰出生照片模擬出長大模樣，幫助夫妻順利找回愛子。（圖擷取自Youtube）

    2022/02/20 21:38

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥哈利斯科州（Jalisco）1對夫妻2005年生下1名男嬰，碰上1名陌生女子假扮護理師，聲稱要幫男嬰餵奶，偷將男嬰帶離醫院，警方藉男嬰的出生照片分析，模擬出男嬰長大外表，找到擁有該特徵的青少年，並進行DNA比對，16年後順利幫夫妻找回愛子。

    根據墨西哥媒體《El Informador》報導，2005年12月16日，瑪西亞斯（Yasir Macias）與妻子羅佩茲（Rosalia Lopez）生下1名男嬰薩爾瓦多（Salvador），卻遭1名陌生女子冒充護理師，聲稱要替男嬰餵奶後將其綁架，直到2021年9月，警方委託法醫研究所，藉男童的出生照片模擬出長大外表，於數月後找到外觀特徵符合的16歲少年。

    據報導，警方將少年與瑪西亞斯、羅佩茲的基因進行比對，達到99.99%的基因準確率，確定少年為當年遭綁架的薩爾瓦多，不過，警方目前尚未掌握當時綁架的女子身分，仍將繼續著手調查。

    姑姑安潔莉卡（Angelica）興奮地說，「我非常高興，到現在甚至還在顫抖，我始終不敢相信他站在我面前。我希望他會喜歡我們，並永遠不再與我們分離。」。叔叔恩里克（Enrique）也感動地說，「一直以來，我們抱持著希望，因為即使過了幾十年還是有可能相遇，我必須好好地抱抱他。」

    州長阿爾法羅（Enrique Alfaro）表示，「感謝警方的永不放棄，以及法醫的傑出功勞，才能順利再次讓他們一家團聚。我祝福他們能重新開始美滿的家庭生活。」

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