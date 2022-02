男嬰出生遭假護理師偷走 警靠模擬照助全家16年後團圓

2022/02/20 21:38

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥哈利斯科州(Jalisco)1對夫妻2005年生下1名男嬰,碰上1名陌生女子假扮護理師,聲稱要幫男嬰餵奶,偷將男嬰帶離醫院,警方藉男嬰的出生照片分析,模擬出男嬰長大外表,找到擁有該特徵的青少年,並進行DNA比對,16年後順利幫夫妻找回愛子。

根據墨西哥媒體《El Informador》報導,2005年12月16日,瑪西亞斯(Yasir Macias)與妻子羅佩茲(Rosalia Lopez)生下1名男嬰薩爾瓦多(Salvador),卻遭1名陌生女子冒充護理師,聲稱要替男嬰餵奶後將其綁架,直到2021年9月,警方委託法醫研究所,藉男童的出生照片模擬出長大外表,於數月後找到外觀特徵符合的16歲少年。

據報導,警方將少年與瑪西亞斯、羅佩茲的基因進行比對,達到99.99%的基因準確率,確定少年為當年遭綁架的薩爾瓦多,不過,警方目前尚未掌握當時綁架的女子身分,仍將繼續著手調查。

姑姑安潔莉卡(Angelica)興奮地說,「我非常高興,到現在甚至還在顫抖,我始終不敢相信他站在我面前。我希望他會喜歡我們,並永遠不再與我們分離。」。叔叔恩里克(Enrique)也感動地說,「一直以來,我們抱持著希望,因為即使過了幾十年還是有可能相遇,我必須好好地抱抱他。」

州長阿爾法羅(Enrique Alfaro)表示,「感謝警方的永不放棄,以及法醫的傑出功勞,才能順利再次讓他們一家團聚。我祝福他們能重新開始美滿的家庭生活。」

