為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加拿大首都反疫苗示威持續3週 警方清場逮170人

    渥太華警方逐步驅離示威者。（歐新社）

    渥太華警方逐步驅離示威者。（歐新社）

    2022/02/20 19:50

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大民眾在首都渥太華（Ottawa）發起反對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗強制令的示威，已持續超過3週，渥太華警方18日起發動強力驅離，截至19日有170人被捕，示威已大致平息，但警方誓言將追訴曾參與行動的示威者。

    綜合外媒報導，渥太華警方朝示威者佔領的國會周邊街道步步進逼，逐一驅離或抬走示威者，並向攻擊警方的示威者使用胡椒噴霧等武器。渥太華警方指出，截至19日已有170人被捕、53輛車被拖吊。這是警方過去3週以來首度清空國會前街道。

    渥太華代理警長貝爾（Steve Bell）表示，儘管部分示威者自願離開佔領區域，但警方將不惜耗時數月追訴示威者，「如果你參與了這次示威，我們將會積極地追查你的身分，進行後續的經濟制裁與刑事控訴」。

    加拿大政府也依據緊急法賦予的權力，凍結與示威團體有關的76個銀行帳戶、共320萬加幣（約新台幣6996萬元）的資金。

    這場示威最初是反對加拿大政府祭出的疫苗強制令，但後來逐漸轉變為對加拿大政府以及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的抗議行動。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    渥太華警方在國會前街道與示威者對峙。（法新社）

    渥太華警方在國會前街道與示威者對峙。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加拿大簽證被標「中國」 台灣留學生氣炸了
    2022/02/19 16:15

    加拿大簽證被標「中國」 台灣留學生氣炸了
    拿希特勒對比杜魯道 馬斯克迷因玩過頭挨轟
    2022/02/18 09:46

    拿希特勒對比杜魯道 馬斯克迷因玩過頭挨轟

    維持血糖很簡單！鄭弘儀也靠「它」
    壓制反疫苗示威 加國出重手凍結卡車司機銀行帳戶
    2022/02/15 14:06

    壓制反疫苗示威 加國出重手凍結卡車司機銀行帳戶
    極端主義滲入加拿大？卡車示威過半贊助來自美國
    2022/02/15 11:02

    極端主義滲入加拿大？卡車示威過半贊助來自美國

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播