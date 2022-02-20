加拿大首都反疫苗示威持續3週 警方清場逮170人

渥太華警方逐步驅離示威者。（歐新社）

2022/02/20 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大民眾在首都渥太華（Ottawa）發起反對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗強制令的示威，已持續超過3週，渥太華警方18日起發動強力驅離，截至19日有170人被捕，示威已大致平息，但警方誓言將追訴曾參與行動的示威者。

綜合外媒報導，渥太華警方朝示威者佔領的國會周邊街道步步進逼，逐一驅離或抬走示威者，並向攻擊警方的示威者使用胡椒噴霧等武器。渥太華警方指出，截至19日已有170人被捕、53輛車被拖吊。這是警方過去3週以來首度清空國會前街道。

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渥太華代理警長貝爾（Steve Bell）表示，儘管部分示威者自願離開佔領區域，但警方將不惜耗時數月追訴示威者，「如果你參與了這次示威，我們將會積極地追查你的身分，進行後續的經濟制裁與刑事控訴」。

加拿大政府也依據緊急法賦予的權力，凍結與示威團體有關的76個銀行帳戶、共320萬加幣（約新台幣6996萬元）的資金。

這場示威最初是反對加拿大政府祭出的疫苗強制令，但後來逐漸轉變為對加拿大政府以及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的抗議行動。

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渥太華警方在國會前街道與示威者對峙。（法新社）

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