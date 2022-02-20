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    4男子變態性侵小牛影片瘋傳 印度民眾震怒上街

    印度有4名男子聯手性侵母小牛，其中1人甚至將犯案全程錄製，這段影片近期疑外流後在社群平台上瘋傳，更引發民眾示威遊行，要求當局嚴懲。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    印度有4名男子聯手性侵母小牛，其中1人甚至將犯案全程錄製，這段影片近期疑外流後在社群平台上瘋傳，更引發民眾示威遊行，要求當局嚴懲。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2022/02/20 16:48

    〔即時新聞／綜合報導〕動物也不放過！印度教將牛視為「聖物」，不過印度北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）有4名男子，卻聯手性侵母小牛，其中1人甚至將犯案全程錄製，這段影片近期疑外流後在社群平台上瘋傳，引起外界震撼與斥責，並引發民眾示威遊行，要求當局嚴懲；據悉，當地警方已介入調查中。

    綜合外媒報導，印度近日瘋傳1段4名男子性侵母小牛的影片，引起外界震撼，同時間1名男子穆罕默德（Fateh Mohammed）向警方報案，他指出，親眼目睹4名男嫌在阿爾瓦爾縣（Alwar）聯手性侵躺在山上的小牛，因此決定舉發惡行。

    報導指出，據公開影片可見，4名男嫌中，男子A正性侵雌性小牛，男子B則阻止小牛發出聲音，現場還有2名男子在場，其中1名男子C則負責錄製影片。

    據悉，由於印度教濕婆神將牛當作專屬坐騎，印度許多民眾因而將牛視為「聖物」，4男嫌性侵小牛事件引發當地居民震怒，於17日約有5千人在阿爾瓦爾縣示威抗議遊行，並向當局遞交備忘錄，要求嚴懲4名男嫌。

    警方表示，獲報後即展開調查，經查發現4名男子分別是祖拜爾（Zubair）、塔利姆（Talim）、瓦里斯（Waris）和楚納（Chuna），年齡介於20歲至22歲之間，4名男嫌皆已被逮捕，目前被拘禁中，此案將持續偵辦。

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