若侵略烏克蘭遭制裁 路透：中國將支援俄羅斯

烏俄緊張局勢升溫，外媒引述專家意見分析，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，中國將在外交甚至經濟上對俄羅斯提供援助，進一步破壞原本就和西方漸行漸遠的關係。圖為俄總統普廷（Vladimir Putin，左）、中國國家主席習近平（右）。（美聯社檔案照）

2022/02/19 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄緊張局勢升溫，《路透》引述專家意見指出，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，中國將在外交甚至經濟上對俄羅斯提供援助，進一步破壞原本就和西方漸行漸遠的關係。

據《路透》報導，烏俄關係持續緊張，烏東也接連發生汽車爆炸、砲擊事件，美國總統拜登也再三警告俄羅斯入侵烏克蘭意圖未止，近日內恐有大動作；而中國外交部則多次指責美國「散布假消息」、「製造緊張關係」，並敦促美方尊重俄羅斯所提出的安全保證。

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對此，《路透》引述多名學者專家意見指出，一旦俄羅斯侵略烏克蘭，中國將對俄羅斯提供外交上，甚至經濟上的援助，雖然不會提供軍事上的協助，但也將令中國本已和西方諸國漸行漸遠的關係進一步惡化。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）本（2）月4日出席北京冬奧開幕式時，就和中國國家主席習近平共同宣布將深化中俄雙方「背靠背戰略協作」、「肩並肩維護國際公平正義」，中國更可能以行動來展示老生常談的「反對外國干預內政」外交方針。

專家指出，雖然中俄雙方已經從「策略婚姻」進化到「準同盟」（quasi-alliance）的關係，但雙方並未互相駐軍，且就正如中國不會寄望俄羅斯相助出兵侵略台灣一樣，俄羅斯也並不寄望中國在軍事上幫助其對烏克蘭的侵略。

然而，一旦俄羅斯出兵烏克蘭，中國將透過不加入國際譴責的行列，以及在聯合國投票權，來展現中國對這份友誼的忠誠。此外，專家也預估，中俄將會擴大經濟上的合作，以此來紓解國際對俄羅斯制裁所造成的壓力。

專家也指出，中國當然希望俄羅斯最好不要開戰，在國際情勢漸趨兩極化的今日，國際社會有可能直接對俄羅斯連同中國一起祭出制裁。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）日前也警告，任何中國公司想要繞過制裁持續與俄羅斯進行交易，都必須自負惡果。

一名熟悉美國事務的匿名人士也向《路透》透露，美國政府計畫將對俄羅斯進行的科技、出口制裁，將是中國無力填補的巨大規模。

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