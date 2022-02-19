美國白宮醫務總監確診！ 呼籲民眾勿對染疫者「預設立場」

美國白宮醫務總監莫錫18日推文指出，自己確診武漢肺炎。（法新社）

2022/02/19 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮醫務總監莫錫（Vivek Murthy）18日透過社群平台發文指出，繼他的女兒近日罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，包含他及妻子也相繼確診，不過幸好都是輕症，並無大礙，同時他也呼籲民眾，不要對染疫者預設立場。

根據美媒《NPR》報導，美國時間2月18日，白宮醫務總監莫錫透過推特表示，繼自己4歲女兒確診武漢肺炎後，他本人、妻子艾莉絲（Alice）與5歲的兒子也都確診。而兒子目前有流鼻水及發低燒的狀況，但還是能飲食及玩樂。

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莫錫指出，自己與妻子出現肌肉痠痛、發冷及喉嚨痛等情況，但屬於輕症。同時，他也呼籲一般民眾，無論自身是否染疫、亦或是信仰為何，盼望每個人能得到家人及朋友的愛，他形容疫情就像一場「無盡戰爭」，希望大家能在不久的將來康復。

莫錫語重心長地說，「若是您已竭盡一切努力防疫，卻感染了武漢肺炎，請不要過度自責」，敦請民眾不要假定「染疫者」都是粗心大意的人，因為我們並不了解確診者的狀況，或許他們不像我們一樣，能好好保護自己。

Update: my 5 year old son, my wife Alice, and I have all tested positive for COVID-19. Our son has a runny nose and low grade fever but is otherwise eating, drinking, playing with his sister, and watching his favorite cartoons. — Dr. Vivek Murthy, U.S. Surgeon General （@Surgeon_General） February 18, 2022

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