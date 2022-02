美國白宮醫務總監確診！ 呼籲民眾勿對染疫者「預設立場」

2022/02/19 10:01

〔即時新聞/綜合報導〕美國白宮醫務總監莫錫(Vivek Murthy)18日透過社群平台發文指出,繼他的女兒近日罹患武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)後,包含他及妻子也相繼確診,不過幸好都是輕症,並無大礙,同時他也呼籲民眾,不要對染疫者預設立場。

根據美媒《NPR》報導,美國時間2月18日,白宮醫務總監莫錫透過推特表示,繼自己4歲女兒確診武漢肺炎後,他本人、妻子艾莉絲(Alice)與5歲的兒子也都確診。而兒子目前有流鼻水及發低燒的狀況,但還是能飲食及玩樂。

請繼續往下閱讀...

莫錫指出,自己與妻子出現肌肉痠痛、發冷及喉嚨痛等情況,但屬於輕症。同時,他也呼籲一般民眾,無論自身是否染疫、亦或是信仰為何,盼望每個人能得到家人及朋友的愛,他形容疫情就像一場「無盡戰爭」,希望大家能在不久的將來康復。

莫錫語重心長地說,「若是您已竭盡一切努力防疫,卻感染了武漢肺炎,請不要過度自責」,敦請民眾不要假定「染疫者」都是粗心大意的人,因為我們並不了解確診者的狀況,或許他們不像我們一樣,能好好保護自己。

Update: my 5 year old son, my wife Alice, and I have all tested positive for COVID-19. Our son has a runny nose and low grade fever but is otherwise eating, drinking, playing with his sister, and watching his favorite cartoons.