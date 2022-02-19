中國又有網紅崩了！遭爆睡粉還辱解放軍 他辯稱女方「有M的慾望」

中國搞笑網紅「古典小勇」被爆睡粉。（圖翻攝自微博）

2022/02/19 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國不時傳出有網紅做出爭議行為，近來在該國網路上引起論戰的是搞笑網紅「古典小勇」（原名鄭繼勇），他被爆出利用網紅身分約女粉絲發生關係，對此鄭繼勇嗆辣回應，稱對方「有M的慾望」（被虐），但他又被挖出言語汙辱解放軍，事件愈演愈烈。

近日一名鄭繼勇的18歲女粉絲在微博爆料，稱鄭加她為好友，還對她表白，並要她到杭州相伴，沒想到事後她發現鄭在跟她交往期間還約過其他女子，多數都是15、16歲的年輕女孩，並且用鹹濕言詞挑逗對方。

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對此鄭繼勇表示，與女粉絲發生關係是你情我願，雖然他有說過喜歡對方，但也有挑明不想談戀愛，至於那些甜言蜜語，是為了要哄對方，因為對方「極端又瘋狂」，除了在群組自稱是鄭的狗，還曾經傳露骨的照片給他，「有M的慾望」。

此外鄭坦言自己對3位女粉絲表達了喜歡的感情，但他大言不慚地說，這是為了照顧粉絲的情緒，畢竟他也希望粉絲喜歡他的影片。

除了感情事件的羅生門外，還有人挖出鄭曾經批評中國軍人「大部分很傻逼」，對此鄭繼勇急忙道歉，坦承自己發表不當言論，不過他也辯稱自己罵的是那些為了錢當兵的人，假如是為了愛國情懷而當兵，那他是無比尊敬。

「古典小勇」平常喜歡曬出自己精壯身材。（圖翻攝自微博）

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