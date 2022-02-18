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    澳洲研究：肺炎披衣菌從鼻腔侵腦 恐促發阿茲海默症

    磁振造影（MRI）顯示健康大腦（左）和阿茲海默症患者大腦（右）的差異，阿茲海默症患者大腦組織出現許多萎縮處。（法新社檔案照）

    磁振造影（MRI）顯示健康大腦（左）和阿茲海默症患者大腦（右）的差異，阿茲海默症患者大腦組織出現許多萎縮處。（法新社檔案照）

    2022/02/18 23:11

    〔編譯管淑平／綜合報導〕一份17日發表的澳洲研究指出，根據在老鼠身上所作實驗，常見造成呼吸道、肺炎感染的肺炎披衣菌，能夠透過鼻腔入侵大腦，造成類似阿茲海默症的症狀，這項研究發現對這種失智症產生原因，提供了新線索。

    阿茲海默症因腦內出現β類澱粉蛋白質不正常堆積，阻擋神經通道以及大腦組織萎縮所致；由於β類澱粉蛋白質在人體內有抗菌功能，先前科學家即懷疑，細菌感染有可能是造成這種腦內物質不正常堆積的初步原因。

    《雪梨晨驅報》和《神經科學新聞》（Neuroscience news）網站17日報導，澳洲格里菲斯大學和昆士蘭科技大學的研究人員，探究常見引起呼吸道和肺部感染的肺炎披衣菌（Chlamydia pneumoniae）是否可能入侵腦部，在老鼠身上實驗發現，肺炎披衣菌會利用嗅神經進入腦部，造成β類澱粉蛋白質不正常堆積。

    報告主要作者神經醫學副教授艾克柏格（Jenny Ekberg）說，他們之前的研究已經顯示，數種不同的細菌能透過鼻腔延伸到腦部的周邊神經系統，在24小時內迅速地侵入中樞神經系統，在此背景下，這項新的研究得以追蹤肺炎披衣菌也能通過腦血屏障，快速進入腦部；研究顯示，一旦這種細菌進入中樞神經系統，大腦細胞幾天內就會有所反應，出現β類澱粉蛋白質堆積，幾週後，大量已知與阿茲海默症有關的基因通道就被啟動。

    這份報告17日在英國自然出版集團旗下期刊「科學報導」（Scientific Reports）發表。報告共同作者、神經生物學教授聖約翰（James St John）說，「這是首份研究呈現，這種細菌能透過鼻腔的神經，非常迅速地從鼻子一路往上進入腦部」，「這表明細菌不僅能入侵腦部，而且一旦進到那裡，能引發一連串問題，可能導致類似阿茲海默症的症狀。」

    過去的研究已指出，腸道和口腔細菌與阿茲海默症的關聯性。艾克柏格說，「長期以來我們在懷疑，細菌、甚至病毒能夠造成神經發炎，促發阿茲海默症，不過，光是細菌或許還不足以致病，也許還需要結合遺傳上易染病性，加上這個細菌，長期下來才會造成阿茲海默症」，「現在有了這份新證據，給予我們快點找出療法，阻止這種致病因子的動力」。

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