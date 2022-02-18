美估俄已增兵到19萬人 普廷明親自坐鎮戰略部隊軍演

俄軍19日將舉行涵蓋洲際彈道飛彈、巡弋飛彈試射的大型軍演，總統普廷將視察。圖為俄國過去在普列塞茨克（Plesetsk）發射洲際彈道飛彈的畫面。（美聯社檔案照）

2022/02/18 22:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，外界關注俄國是否趁隙出兵。美國18日最新指出，俄烏邊境的俄軍人數可能已來到16萬9000人至19萬人之間；俄羅斯國防部則宣布，19將日舉行戰略核武部隊大規模演習，總統普廷親自坐鎮。

《英國廣播公司》（BBC）指出，美國駐歐洲安全暨合作組織大使卡本特（Michael Carpenter）18日說，「我們研判，靠近烏克蘭邊境的俄軍可能已介於16萬9000人和19萬人之間」，相較之下，1月30日估算到的人數約10萬人，「這是第二次世界大戰以來，歐洲最重大的軍事調度」。

請繼續往下閱讀...

他指出，這些俄軍分布在俄烏邊境、白俄羅斯境內、克里米亞半島，其中包含國家近衛軍及其他國內安全單位，以及烏東的親俄勢力等。他還警告，美國很清楚俄國試圖捏造進攻藉口，「我們有多個消息來源詳細指出，俄國可能製造『烏克蘭挑釁』的場面，進而推高輿論，好師出有名」。

與此同時，俄國國防部18日宣布，19日將舉行涵蓋洲際彈道飛彈、巡弋飛彈試射，以及核武裝備測試的大規模軍演，包括航太部隊、南部和北區戰區部隊、戰略飛彈部隊和黑海艦隊都將參與。克里姆林宮指出，總統普廷將親自視察，但也強調這是年度軍演，已事先通知各國，無關俄烏對峙升溫。

分析指出，此次軍演刻意納入以克里米亞為基地的黑海艦隊，顯然藉此警告西方國家，俄軍有核武作後盾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法