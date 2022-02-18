加拿大批准Novavax疫苗 18歲以上族群可接種

加拿大監管機構17日批准Novavax疫苗用於18歲以上成人。（路透資料照）

2022/02/18 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，加拿大當局週四（17日）批准美國諾瓦瓦克斯藥廠（Novavax）研發的武肺疫苗，使其成為該國獲批使用的第5款武肺疫苗，也是首款「重組蛋白疫苗」。

綜合外媒報導，加拿大監管機構17日批准Novavax疫苗（正式名稱為「Nuvaxovid」）用於18歲以上族群，並根據臨床試驗結果，建議2劑疫苗的接種時間至少間隔21日；另一方面，衛生當局在聲明中提及，該疫苗對18歲以下民眾的安全性及有效性尚未確定。

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報導指出，Novavax疫苗為重組蛋白疫苗（又稱次單位蛋白疫苗），目前已獲歐盟、澳洲、新加坡等授權使用，在加拿大國內則是第1款獲批的重組蛋白武肺疫苗，可望供不願意或無法施打mRNA等類型之武肺疫苗的民眾接種，進而提升疫苗覆蓋率。

據報導，加拿大政府已確保採購5200萬劑Novavax疫苗，必要時還可追加另2400萬劑，預計首批將於3月到貨。據悉，加拿大約80%符合條件的人口已接種2劑疫苗，並有逾40%已施打加強劑。

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