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    巴西山城洪災增至117死 倖存居民悲嘆：所有朋友都死了

    目前仍有100多人下落不明，由於昨日又開始降下大雨，讓整個搜救行動變的更加艱難。（路透）

    目前仍有100多人下落不明，由於昨日又開始降下大雨，讓整個搜救行動變的更加艱難。（路透）

    2022/02/18 10:54

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）北部山城貝德羅保利斯（Petropolis）15日因極端大雨，引發洪水、土石流，目前死亡人數已經增至117人，估計數字還會繼續攀升。

    綜合外媒報導，貝德羅保利斯15日降下暴雨，6小時內降雨量來到260毫米，1天就超過2月的預估降雨量；瞬間豪雨引發洪水和土石流，大量民宅被毀，700多人緊急撤離。

    在這場災害中死亡的人數已增至117人，數字還在持續攀升，甚至有消息指出，因為殯儀館放不下遺體，得出動冷凍貨車到災難現場，充當臨時停屍間。

    居民巴波薩（Marcelo Barbosa）悲嘆，希望搜救人員能找到他的妻子，他透露，鄰居目睹到土石流崩落瞬間，他妻子正站在陽台上。

    另一位居民阿勞霍（Maria Jose Dante de Araujo）更痛苦表示，他在此生活了44年，從未見過如此情況，「我所有朋友都走了，他們都死了，都被埋在土石流底下」。

    目前仍有100多人下落不明，由於昨日又開始降下大雨，讓整個搜救行動變的更加艱難。

    巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）北部山城貝德羅保利斯（Petropolis）15日因極端大雨，引發洪水、土石流，目前死亡人數已經增至117人，估計數字還會繼續攀升。（法新社）

    巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）北部山城貝德羅保利斯（Petropolis）15日因極端大雨，引發洪水、土石流，目前死亡人數已經增至117人，估計數字還會繼續攀升。（法新社）

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