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    美籲俄明確表態不攻擊烏克蘭 示警近日恐掀戰

    2022/02/18 03:00

    〔中央社〕俄羅斯在烏克蘭周邊部署重兵引發疑慮。美國總統拜登（Joe Biden）與國務卿布林肯（Antony Blinken）今天相繼警告俄國近日恐發動攻擊，克宮則反控拜登挑起緊張。

    路透社報導，拜登今天告訴記者：「我們有理由相信，他們（俄國）擬透過栽贓來取得入侵藉口。我們掌握的種種跡象顯示，他們準備前進烏克蘭、攻擊烏克蘭。」

    拜登下令布林肯在最後一刻改變行程，前往參與聯合國安全理事會（UN Security Council）的烏克蘭議題會議。

    布林肯在會上表示，美方情資顯示俄軍「準備在未來幾天對烏克蘭發動攻擊。」他已要求與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）下週在歐洲會面。

    布林肯並指控，俄國打算捏造可以攻擊烏克蘭的藉口，例如「假的甚至是真的化武攻擊」，然後「形容這起事件構成種族清洗或種族滅絕」。

    布林肯說：「俄國政府可以今天就不帶條件、不含糊、不避諱地宣布俄國不會攻擊烏克蘭，清楚說出來，明確昭告全世界。然後把部隊、戰車、戰機送回本來的軍營和機棚，並把外交官送上談判桌，以茲證明。」

    俄羅斯新聞社（RIA）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天反控拜登的說法挑起緊張。

    針對布林肯所提的軍事情境，俄國副外長維爾新尼（Sergei Vershinin）則形容這令人遺憾且危險，他還說，若干俄軍正在返回原本的基地。

    此外，維爾新尼也在聯合國安理會上指控烏克蘭政府多次違反2015年為烏國東部頓巴斯地區（Donbass）謀求和平的停火協議，導致「數以千計的人受害」。

    烏克蘭政府軍和頓巴斯地區的親俄分離主義分子，今天指責彼此在烏東停火線附近開火。

    烏東分離主義分子先指控政府軍，過去24小時4度朝他們的據點開火，基輔當局予以否認。政府軍則指控親俄分離主義分子砲擊盧甘斯克（Luhansk）地區的一個村莊，擊中一所幼稚園。

    另一方面，美國國務院發言人今天表示，美國駐莫斯科大使館副館長高曼（Bart Gorman）被俄國「無端」驅逐出境，上週已離開俄國，「我們認為這個動作使局勢升級，正在考量如何回應」。

    俄國則稱此舉是在回應美國驅逐一名駐華府俄國使館的高官，但未說明此人身分和被迫離境的時間。1110218

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