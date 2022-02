不屈服強權淫威！ 立陶宛議員：不會為中國的錢放棄挺台

2022/02/17 22:12

〔即時新聞/綜合報導〕立陶宛因為挺台遭中共外交打壓,近期不少出口產品都遭中國禁止輸入。可儘管面對中共脅迫,立國依舊堅定支持台灣,挺台議員馬爾德基斯(Matas Maldeikis)近日在推特上就霸氣表示,立國不會為了中國的錢放棄自尊,「我們與台灣站在一起」!

中國因不滿「台灣代表處」設立,持續以政經力量打壓立陶宛,本週起更宣布暫停立國牛肉、乳製品和啤酒進口,引發不少國家譴責,歐盟也正式向世界貿易組織(WTO)狀告中國。

此外,我國為有效協助立陶宛應處中國政經霸凌,國發會成立中東歐投資基金與配套融資規畫,提供有利財務環境,協助立陶宛發展半導體、雷射、生醫等優勢產業;台灣公私部門也紛紛透過採購、擴展國內銷售通路、媒合廠商、分散市場、研商重整供應鏈等迅速作為,來表達對立陶宛的支持。

立國國會友台小組主席馬爾德基斯16日則透過推特發文提到立國在1918年2月16日獨立一事,霸氣表示「1918年的這一天,我的國家立陶宛宣布獨立。我們不打算為了中國的錢而放棄立陶宛的獨立地位。我們與台灣站在一起。」表達立國有權決定自己想走的路,不會被強權左右的立場。

On this day in 1918 my country #Lithuania declared independence ????????????

We're not planning to give that up for Chinese money. #StandWithTaiwan