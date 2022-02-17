為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不屈服強權淫威！ 立陶宛議員：不會為中國的錢放棄挺台

    挺台議員馬爾德基斯表示立國不會屈服於中國淫威。（歐新社）

    挺台議員馬爾德基斯表示立國不會屈服於中國淫威。（歐新社）

    2022/02/17 22:12

    〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛因為挺台遭中共外交打壓，近期不少出口產品都遭中國禁止輸入。可儘管面對中共脅迫，立國依舊堅定支持台灣，挺台議員馬爾德基斯（Matas Maldeikis）近日在推特上就霸氣表示，立國不會為了中國的錢放棄自尊，「我們與台灣站在一起」！

    中國因不滿「台灣代表處」設立，持續以政經力量打壓立陶宛，本週起更宣布暫停立國牛肉、乳製品和啤酒進口，引發不少國家譴責，歐盟也正式向世界貿易組織（WTO）狀告中國。

    此外，我國為有效協助立陶宛應處中國政經霸凌，國發會成立中東歐投資基金與配套融資規畫，提供有利財務環境，協助立陶宛發展半導體、雷射、生醫等優勢產業；台灣公私部門也紛紛透過採購、擴展國內銷售通路、媒合廠商、分散市場、研商重整供應鏈等迅速作為，來表達對立陶宛的支持。

    立國國會友台小組主席馬爾德基斯16日則透過推特發文提到立國在1918年2月16日獨立一事，霸氣表示「1918年的這一天，我的國家立陶宛宣布獨立。我們不打算為了中國的錢而放棄立陶宛的獨立地位。我們與台灣站在一起。」表達立國有權決定自己想走的路，不會被強權左右的立場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國又對立陶宛出招！歐盟向WTO告中國經濟脅迫 美、英、澳、加齊力挺
    2022/02/11 17:27

    中國又對立陶宛出招！歐盟向WTO告中國經濟脅迫 美、英、澳、加齊力挺
    中國暫停牛肉進口 立陶宛：12月以來本就無食品輸中
    2022/02/11 14:20

    中國暫停牛肉進口 立陶宛：12月以來本就無食品輸中

    小腹婆變出S曲線全靠「這一件」！
    弄巧成拙！中國經貿脅迫立陶宛 分析：恐丟失整個歐洲
    2022/02/09 11:21

    弄巧成拙！中國經貿脅迫立陶宛 分析：恐丟失整個歐洲
    力抗中國脅迫 美主管經濟國務次卿將訪立陶宛
    2022/01/29 08:30

    力抗中國脅迫 美主管經濟國務次卿將訪立陶宛

    新鮮美味上菜！跟著阿慶師動手做大蔥料理
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播