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    曾因陰道整形險喪命！J奶網美整上癮 驚人最新術後照曝光

    加拿大多倫多25歲網美茉搭拉熱愛整形，更擁有「38J罩杯」巨乳。（圖擷取自IG_@1800leavemaryalone）

    加拿大多倫多25歲網美茉搭拉熱愛整形，更擁有「38J罩杯」巨乳。（圖擷取自IG_@1800leavemaryalone）

    2022/02/17 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多（Toronto）25歲網美茉搭拉（Mary Magdalene）熱愛整形，先前曾為追求「世上最肥大陰道」在手術時險喪命。近期又因嚮往「貓眼」及「芭比鼻子」，再度飛往俄羅斯動手術，她也在個人社群平台張貼驚人術後照片向粉絲「報平安」。

    根據《太陽報》報導，茉搭拉21歲時首次整型，沒想到這次隆胸手術竟讓她就此「上癮」，迷上「身體改造」，4年來更花費7.5萬英鎊（約新台幣280萬元）進行極端整形手術，現已擁有「38J罩杯」的她，仍持續接受5000cc豐胸手術。她還動過眉額拉提、自體脂肪移植、隆胸、隆鼻及提臀手術等大大小小整形手術。

    茉搭拉自曝，在眾多手術中，「最不尋常」的莫過於2011年的「陰道」整形。她憶道，當初為了追求「世上最肥大陰道」，鋌而走險整形，手術中一度失血過多，連醫生都「以為要死了」，最終輸血2次才勉強救回性命。過程雖驚險，如今茉搭拉仍為自己擁有「世上最肥大的陰道」而感到無比自豪。

    茉搭拉又因嚮往「貓眼」及「芭比鼻子」，再度飛往俄羅斯動刀，她也在個人IG貼出術後照片說，「我的上唇到還是動不了，鼻子也還是腫的，連說話都很奇怪。這是一個看起來很假的芭比鼻子，正是我想要的。」儘管術後身體相當不適，她仍開心直呼：「看起來很完美！」

    茉搭拉坦言，擁有獨特外貌，也讓她收到不少負面評價，不過她仍樂觀認為：「人們對你的評價很糟糕。認為你是一個壞人。他們可能真的很刻薄。」除了不理會流言蜚語外，也非常喜歡自己改造後的樣子，更計劃接受更多手術，「我下周要做眉毛移植，下巴和嘴唇也要預約開刀，然後我的臉就會完整了。」

    茉搭拉嚮往「貓眼」及「芭比鼻子」，再度飛往俄羅斯動手術，也在個人社群平台張貼術後照片向粉絲「報平安」。（圖擷取自IG_@1800leavemaryalone）

    茉搭拉嚮往「貓眼」及「芭比鼻子」，再度飛往俄羅斯動手術，也在個人社群平台張貼術後照片向粉絲「報平安」。（圖擷取自IG_@1800leavemaryalone）

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