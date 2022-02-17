叛徒！六四學運領袖現身親共僑團 王丹痛心：對得起我們？

紐約親共僑團17日召開會議抵制六四紀念館，其中赫見當年六四學運領袖熊焱。（圖翻攝自王丹臉書）

2022/02/17 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港「六四紀念館」遭中共強行關閉，中國民運人士王丹號召在美國紐約籌建新館，希望不讓這段歷史抹滅。不過，今天（17日）下午紐約的親共僑團開會，抵制建立新的六四紀念館，其中赫見當年六四學運領袖熊焱，讓王丹氣炸，痛心質問熊焱：「你對得起我們嗎？」

王丹17日在臉書分享紐約親共僑團今號召抵制建立六四紀念館會議與會者的合影畫面，坐在前排主賓位置的竟是當年的學生領袖，曾經名列二十一名學生通緝令的熊焱。王丹表示，「熊焱要參加紐約州聯邦眾議員選舉，為了爭取親共僑團的支持，公開站到了反對建立六四紀念館的立場上。海外民運人士和網友看到這張照片，已經群情激憤。」

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對此，王丹對熊焱提出三問：「你當年參與發起民運，帶領學生走上廣場，三十三年過去了，你為了自己的利益，公開站到了中共一邊。你對得起當年的死難者嗎？」、「前幾年你母親去世，你到中國大使館申請回國奔喪而被拒絕，我們還都曾經公開聲援你。今天你竟然與有使館背景的僑團站在一起，你對得起臨終也未能見你一面的母親嗎？」、「多年前你闖關進入香港參加維園晚會，在舞台上慷慨陳詞，現在連建立一個紀念館你都反對，你對得起幾十年支持我們的港人嗎？」

王丹直言，「 我不想口出惡言，我只能用四個字形容我的心情：痛心疾首！在此我也要公開呼籲，從熊焱公開與六四紀念館切割，到中共支持的鄭姓僑領發起反對六四紀念館的活動，可見在紐約建立六四紀念館一事，已經演變成反共力量與中共海外勢力的一場正面對決的較量。我呼籲所有的民主力量聯合起來，支持六四紀念館儘早建立，用實際行動回擊中共。這場仗，我們一定要贏！」

現年57歲的熊焱，於中國湖南省雙峰縣，為八九民運的學生領袖之一，六四事件中被北京市公安局列為二十一名學生領袖之一受到通緝。後來在內蒙古自治區被捕，1991年出獄；之後流亡美國並取得美國國籍。

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