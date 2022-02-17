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    畫面曝光！毒蟲駕車疾速狂飆 車體直撞護欄讓女友當場慘死

    英國男子沃爾斯日前駕車（紅框處）疾駛於卡地夫市的街道上，並以近100公里的時速，撞向交流道橋墩護欄，導致女友喪命。（圖擷取自＠HotViralNews官方YouTube）

    英國男子沃爾斯日前駕車（紅框處）疾駛於卡地夫市的街道上，並以近100公里的時速，撞向交流道橋墩護欄，導致女友喪命。（圖擷取自＠HotViralNews官方YouTube）

    2022/02/17 17:09

    〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯（Wales）首都卡地夫（Cardiff）日前發生車禍意外，一名35歲的男子吸食古柯鹼後，竟開車載女友外出，並以近100公里的時速，撞上橋墩護欄，讓車體從高處墜落，進而導致女友喪命。近日法院宣判，男子須服刑7年6個月。

    根據英媒《太陽報》報導，英國時間2020年11月，入住卡地夫市公園客棧旅館（Park Inn hotel）的35歲男子沃爾斯（Andrew Vowles）與女友丹妮爾（Danielle Andrews）遭到鄰房抱怨發出噪音，隨後旅館便通報警方調查。

    警方調閱監視器後發現，男子沃爾斯駕駛白色轎車，帶著女友丹妮爾離開旅館，不過，他當時正以時速64英里（約103公里）的速度，疾駛於卡地夫市的街道上，幾秒後，便高速撞上科里頓交流道（Coryton interchange）上的橋墩護欄，導致車體直墜22英尺（約6.7公尺）的橋下，女友當場不治。

    近日卡地夫皇室法院（Cardiff Crown Court）針對此案開庭，檢察官奈爾特（Rachel Knight）指出，沃爾斯當時以時速62至64英里（約100至103公里）的速度在直線行駛於卡地夫市的街道，且撞上橋墩護欄前，並未試圖剎車，導致女友喪命。

    沃爾斯也當庭承認因危險駕駛，導致女友無辜死亡，因此，他遭判處7年6個月有期徒刑，同時也被禁止開車上路8年9個月，未來還必須參加延長駕照效期的測驗。

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    英國男子沃爾斯因危險駕駛導致他人喪命的罪名，遭法院判處7年6個月有期徒刑；同時也被禁止開車上路8年9個月。（圖擷取自@CrimeLdn推特）

    英國男子沃爾斯因危險駕駛導致他人喪命的罪名，遭法院判處7年6個月有期徒刑；同時也被禁止開車上路8年9個月。（圖擷取自@CrimeLdn推特）

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