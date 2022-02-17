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    憂鬱、難眠風險高4成 多種武肺後遺症全因此處受損

    美國最新一項研究表明，感染者康復後，可能在心理上遭遇嚴重後遺症，罹患憂鬱症、出現睡眠問題與藥物濫用的風險都有所增加。（美聯社）

    美國最新一項研究表明，感染者康復後，可能在心理上遭遇嚴重後遺症，罹患憂鬱症、出現睡眠問題與藥物濫用的風險都有所增加。（美聯社）

    2022/02/17 16:19

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球感染人數將近4.2億，為數眾多的後遺症案例廣受重視，美國最新一項研究表明，感染者康復後，可能在心理上遭遇嚴重後遺症，罹患憂鬱症、睡眠障礙與藥物濫用的風險都有顯著增加，其中關鍵因子可能都在於病毒對人體血管造成的損害。

    最新發表在權威期刊《英國醫學雜誌》的報告中，美國科學家針對15萬名退伍軍人進行武漢肺炎後遺症追蹤研究，最終得出上述結論。

    研究涉及約15萬名退役軍人，絕大多數為60多歲的男性，團隊在追蹤調查後發現，感染者康復後，罹患憂鬱症或遭遇睡眠問題的風險高出40％，在染疫後1年內濫用藥物的比例則高出20％。

    本次研究的對照組則是總數高達560萬人的美國退伍軍人，截至報告發布前後者仍未染疫。

    此外，感染者同樣有更高的機率表現出創傷後壓力症候群（PTSD）的症狀，恐慌發作與浮現自殺念頭的情況也都更為頻繁。

    愈來愈多研究揭露武肺病毒對人體血管造成的損害，若發生在生殖器，可能對陰莖勃起構成影響；若發生在內臟，則可能導致心血管疾病風險上升，若發生在腦部，則可能帶來長期心理異常症狀。

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