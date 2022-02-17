為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    男生沒170公分沒人權？日本女電競選手歧視矮子言論惹議

    1名日本女性格鬥電競選手日前在直播中表示「沒170公分的男人沒有人權」，引發網路軒然大波。（路透）

    1名日本女性格鬥電競選手日前在直播中表示「沒170公分的男人沒有人權」，引發網路軒然大波。（路透）

    2022/02/17 10:21

    〔即時新聞／綜合報導〕1名日本女性格鬥電競選手「たぬかな」日前在直播中表示「沒170公分的男人沒有人權」，引發網路軒然大波，在網路怒火下，所屬戰隊以及「たぬかな」本人出面道歉。

    綜合日本媒體報導，「たぬかな」15日開直播，談到自己被外送員搭訕的話題，她表示對方可能連165公分都沒有，這個時候跟他不太可能了，接著她更語出驚人稱「165真的太矮了，我不行。沒170公分就是沒人權，身高沒170公分的人請抱持著『我沒有人權』的想法活下去，不然就去考慮增高手術吧。身高如果有170才能說是有人權。」

    相關言論立刻引發網友怒火，許多人紛紛留言灌爆「たぬかな」推特以及戰隊官網，認為這對身高不高的人來說是赤裸裸的侮辱，怒嗆「我是不是不該活下去比較好」、「我不配當人？」等。

    連戰隊贊助商也表達關注，其所屬戰隊也不得不出面緊急滅火，稱所屬選手發表不當言論，身為職業選手對於自己的地位缺乏認識和責任感，未來將加強對選手的管理，以防爭議再發生。

    たぬかな也發布了一則謝罪文章，強調「這次因為我自私的發言，讓許多人感到不舒服，對於平日支持我的粉絲以及紅牛和其他的贊助商帶來困擾，真的非常抱歉。」有網友發現贊助商紅牛已經移除關於たぬかな的介紹。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》擔心孩子長不高？ 中醫：運動能增加骨密度
    2022/01/30 13:57

    健康網》擔心孩子長不高？ 中醫：運動能增加骨密度
    153公分人妻換抽油煙機疏忽老公高193 「高度差」曝光網笑歪
    2022/01/25 18:01

    153公分人妻換抽油煙機疏忽老公高193 「高度差」曝光網笑歪

    防範肺炎侵襲 疫苗對一家老小超重要？！
    英女司機工作34年後因「身高過矮」遭開除 2.5萬人請願順利復職
    2022/01/18 19:29

    英女司機工作34年後因「身高過矮」遭開除 2.5萬人請願順利復職
    身高超過2公尺的巨人視角長這樣！看170女友根本是哈比人
    2021/11/16 19:00

    身高超過2公尺的巨人視角長這樣！看170女友根本是哈比人

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播