男生沒170公分沒人權？日本女電競選手歧視矮子言論惹議

1名日本女性格鬥電競選手日前在直播中表示「沒170公分的男人沒有人權」，引發網路軒然大波。（路透）

2022/02/17 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕1名日本女性格鬥電競選手「たぬかな」日前在直播中表示「沒170公分的男人沒有人權」，引發網路軒然大波，在網路怒火下，所屬戰隊以及「たぬかな」本人出面道歉。

綜合日本媒體報導，「たぬかな」15日開直播，談到自己被外送員搭訕的話題，她表示對方可能連165公分都沒有，這個時候跟他不太可能了，接著她更語出驚人稱「165真的太矮了，我不行。沒170公分就是沒人權，身高沒170公分的人請抱持著『我沒有人權』的想法活下去，不然就去考慮增高手術吧。身高如果有170才能說是有人權。」

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相關言論立刻引發網友怒火，許多人紛紛留言灌爆「たぬかな」推特以及戰隊官網，認為這對身高不高的人來說是赤裸裸的侮辱，怒嗆「我是不是不該活下去比較好」、「我不配當人？」等。

連戰隊贊助商也表達關注，其所屬戰隊也不得不出面緊急滅火，稱所屬選手發表不當言論，身為職業選手對於自己的地位缺乏認識和責任感，未來將加強對選手的管理，以防爭議再發生。

たぬかな也發布了一則謝罪文章，強調「這次因為我自私的發言，讓許多人感到不舒服，對於平日支持我的粉絲以及紅牛和其他的贊助商帶來困擾，真的非常抱歉。」有網友發現贊助商紅牛已經移除關於たぬかな的介紹。

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