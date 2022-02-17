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    為台灣、新疆人權發聲 NBA球星坎特獲諾貝爾和平獎提名

    NBA球星坎特獲諾貝爾和平獎提名。（歐新社）

    NBA球星坎特獲諾貝爾和平獎提名。（歐新社）

    2022/02/17 09:40

    〔即時新聞／綜合報導〕NBA球星坎特（Enes FREEDOM）近來多次譴責中國，並為新疆人權及台灣、香港發聲，他的義舉如今也受到讚賞，獲得諾貝爾和平獎提名。

    坎特在推特上簡單寫道，「我感到榮幸並虛心接受諾貝爾和平獎提名」、「有時候挺身而出比領到下一張支票更重要。」

    坎特轉發的一篇《大西洋》雜誌專文中指出，「坎特這週相當忙碌，在他拒絕收看的北京冬奧黃金轉播時段中，他出現在人權及教育基金會「FIRE」的廣告中宣揚言論自由。一名挪威議會成員將他的名字放進諾貝爾和平獎名單上。上週四有30名諾貝爾和獎得主發表了一封公開信，呼籲塞爾提克隊與坎特共同站在歷史正確的一邊。」

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