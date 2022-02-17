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    俄羅斯撤軍喊假的？ 美國及北約皆指俄國仍朝邊境增兵

    美國與北約表示，俄軍不僅沒撤軍，反而還向邊境繼續增兵。（歐新社）

    美國與北約表示，俄軍不僅沒撤軍，反而還向邊境繼續增兵。（歐新社）

    2022/02/17 07:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯15日聲稱撤離部分部署於烏克蘭邊境的軍隊，美國和北約16日表示，俄羅斯聲稱撤兵，但實際上仍在烏克蘭附近增兵，質疑俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）是否真的希望透過談判解決烏俄危機。

    綜合外媒報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，美方還沒有看到俄軍的任何撤退行動，俄羅斯說一套做一套，俄軍正朝邊境增兵，而不是遠離邊境。布林肯接受《ABC New》訪問時直言：「普廷可以隨時『扣下扳機』，他今天可以動手、明天可以動手，下週也可以。如果他想重新侵略烏克蘭，軍隊都還駐紮在邊境。」

    北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）指出，北約也沒有看到俄羅斯撤軍跡象，「來回移動步兵與戰車並不等於撤軍」，近期反而是增加了軍隊數量，更多部隊正在前往邊境，北約可以透過衛星影像證明俄羅斯並未撤軍。

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，烏克蘭最新情報同樣顯示俄軍並沒有撤離，目前在烏克蘭邊境，俄軍和烏克蘭的親俄分裂勢力總兵力加總為14萬人。

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