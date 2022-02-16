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    美國務卿警告俄國：勿承認烏東分離地區獨立

    俄國國會昨天表決通過，要求總統普廷承認烏克蘭東部由親俄分離主義勢力控制的地區獨立，美國國務卿布林肯今天批評實行此舉將違反國際法，美國與盟邦將迅速予以回應。（法新社檔案照）

    俄國國會昨天表決通過，要求總統普廷承認烏克蘭東部由親俄分離主義勢力控制的地區獨立，美國國務卿布林肯今天批評實行此舉將違反國際法，美國與盟邦將迅速予以回應。（法新社檔案照）

    2022/02/16 23:14

    〔中央社〕俄國國會昨天表決通過，要求總統普廷承認烏克蘭東部由親俄分離主義勢力控制的地區獨立，美國國務卿布林肯今天批評實行此舉將違反國際法，美國與盟邦將迅速予以回應。

    俄羅斯國會下議院昨天表決通過，要求普廷（Vladimir Putin）承認烏東分離主義者自行宣布建立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為獨立國家。歐洲聯盟（EU）已要求莫斯科政府別這麼做。

    布林肯（Antony Blinken）今天表示：「執行這項決議將進一步破壞烏克蘭的主權和領土完整性，構成公然違反國際法，並令人更加質疑俄國宣稱會繼續透過外交來和平解決這場危機的承諾。」

    布林肯也說，此舉將「迫使美國同步與盟邦及夥伴，採取迅速且堅定回應」。

    俄國國會此舉若獲同意，可能使俄軍在烏克蘭附近集結所引發的對峙再擴大。

    俄軍行動已使西方憂心莫斯科政府可能攻擊烏克蘭；俄國除否認有任何進犯計畫，並反控西方歇斯底里。

    俄國若承認兩地獨立，可能扼殺烏東的明斯克和平進程（Minsk peace process）。在這個名為頓巴斯（Donbass）的地區，親俄分離主義者與政府軍的衝突已奪走1萬5000人性命。

    布林肯形容，承認獨立將等同「俄國政府全面駁回在明斯克協議中許下的承諾」。

    克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，普廷已「注意到」國會的要求，但它不符合2014至2015年為終結烏東衝突而達成的明斯克協議。

    此說似乎暗示普廷不會倉促承認這兩個分離主義地區，但可能會把它當成備用選項。

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