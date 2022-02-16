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    德前總理將成俄國營天然氣公司董事惹議 普廷發聲力挺

    普廷（左）與施洛德（右）私交甚篤，對於施洛德獲提名為俄國天然氣工業公司董事，普廷表示力挺。圖為兩人2004年的同框畫面。（法新社檔案照）

    普廷（左）與施洛德（右）私交甚篤，對於施洛德獲提名為俄國天然氣工業公司董事，普廷表示力挺。圖為兩人2004年的同框畫面。（法新社檔案照）

    2022/02/16 23:58

    〔即時新聞／綜合報導〕與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）私交甚篤的德國前總理施洛德（Gerhard Schroeder），近日獲提名為俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）董事會成員，引發爭議。對此，普廷週二（15日）力挺好友，稱施洛德擔任該公司董事是理所當然。

    根據《莫斯科時報》 報導，同樣是俄羅斯石油公司（Rosneft）董事會主席的施洛德，上週被證實將成為號稱俄羅斯能源巨頭的Gazprom董事會成員。該公司為世界最大天然氣開採企業，且由俄羅斯國營。此消息一出，不僅在德國引發輿論撻伐，俄國內部也有反對聲音。

    現年77歲的施洛德，與普廷有私交，在俄羅斯也有收益頗豐的商業往來，過去德國早有民怨，但政府睜一隻眼閉一隻眼。不過隨著俄烏情勢緊張，施洛德漸漸被視為現任總統蕭茲（Olaf Scholz）的一大政治累贅，各界無不敦促蕭茲與親俄的施洛德一刀兩斷。

    對此，蕭茲15日赴莫斯科就俄烏危機一事與普廷展開會談時，就力挺施洛德成為Gazprom董事會成員，還稱讚施洛德「德高望重」，被任命是「自然而然的事情」。

    普廷還透露，施洛德目前也是北溪天然氣管道（Nord Stream）股東委員會成員。該天然氣管道連接俄國與德國，占德國天然氣消費總量的40%。

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